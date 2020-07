Stand: 23.07.2020 06:00 Uhr - NDR Kultur

Historiendrama über Edisons Erfindung der Glühbirne Edison - Ein Leben voller Licht , Regie: Alfonso Gomez-Rejon Vorgestellt von Katja Nicodemus

Bereits im Jahr 2017 wurde der Film "Edison - Ein Leben voller Licht" gedreht - doch der Start des Historien-Dramas verzögerte sich durch den Skandal rund um den Produzenten Harvey Weinstein, dessen Firma den Film mitfinanziert hatte. Nun startet der Film in Deutschland.

Ein kleiner gläserner Vakuumkolben, in dessen Inneren sich ein Baumwollfaden befindet: So sehr hat sich die Konstruktion der Glühbirne in den 140 Jahren seit ihrer Erfindung nicht verändert. Im Rückblick lässt sich kaum ermessen, welche Revolution Thomas Alva Edisons Erfindung der Glühbirne 1879 bedeutete. Oder korrekter: Es handelte sich um die erste zu Beleuchtungszwecken geeignete Birne, denn schließlich waren einige Erfinder parallel mit der Elektrizität und ihrer Umwandlung in Licht befasst. Alfonso Gomez-Rejons Film "Edison - Ein Leben voller Licht" lehrt uns zunächst eines: Erfinder brauchen Geld. Erfinder brauchen sogar viel Geld. Und Edison war offenbar ein Weltmeister darin, seinem Finanzier, dem steinreichen Bankier J. P. Morgan, Dollars aus den Rippen zu leiern.

Besessener Erfinder und Vermarkter

Edison, auch das lernen wir durch diesen Film, war ein besessener Erfinder und Vermarkter seiner Erfindungen, aber kein skrupelloser Mensch. Nicht egal ist Edison seine Familie: liebende Frau, niedliche Kinder. Familienalltag, kleines Chaos, man nennt das wohl den menschlichen Hintergrund der Figur.

Benedict Cumberbatch spielt Thomas Edison

Thomas Alva Edison wird gespielt von Benedict Cumberbatch, der sich von sich selbst gelangweilt mit drei Gesichtsausdrücken durch den Film hangelt. Seine Figur ist mal cholerisch, mal nervös, oft ungeduldig. Edison, pardon für den billigen Kalauer, scheint ständig unter Strom zu stehen.

Schließlich geht es darum, Licht in die Welt zu bringen. Edisons Konkurrent ist der Unternehmer George Westinghouse, gespielt von Michael Shannon. Er erkennt die Nachteile von Edisons Gleichstrom bei der Elektrifizierung der Vereinigten Staaten. Seine Patente beruhen auf Wechselstrom, der über weitere Entfernungen einsetzbar, aber auch schwerer herunter zu transformieren ist. Das Beste, so Westinghouses Idee, wäre, beide Patente und Forschungsansätze zu vereinen.

"Edison - ein Leben voller Licht" - recht langweiliger Kino-Krieg

"The Current War" heißt der Film im Original, was übersetzt "Der Stromkrieg" bedeutet. Es ist aber ein recht langweiliger Kino-Krieg. Welcher Strompionier leiert wem die größten Forschungsgelder aus dem Rippen? Wer überzeugt welchen Bürgermeister, Politiker, Mitstreiter von welcher Idee? Glühbirnen gehen aus und an. Hebel werden gezogen und gedrückt. Auf Triumphe folgen cholerische Ausbrüche.

"Edison - Ein Leben voller Licht" ist, anders als der Titel suggeriert, keine Filmbiografie des Erfinders. Der Film zeichnet 13 Jahre nach, zwischen Edisons bahnbrechender Erfindung der Glühbirne und ihrem Siegeszug durch die Welt. Wer nach dem Film zu Hause eine Glühbirne anblickt, fühlt sich aber auch nicht schlauer.

Edison - Ein Leben voller Licht Genre: Historiendrama Produktionsjahr: 2017 Zusatzinfo: mit Benedict Cumberbatch, Nicholas Hoult, Michael Shannon, Tom Holland, Katherine Waterston, Matthew Macfadyen Regie: Alfonso Gomez-Rejon Länge: 103 min FSK: ab 6 Jahren Kinostart: 23. Juli 2020

