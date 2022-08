Stand: 02.08.2022 15:31 Uhr Eberhard Fechner: Werkschau des Dokumentarfilmers zum Todestag

Eberhard Fechner (1926 - 1992) hat mit seinen dokumentarischen Filmen auf bis dahin einzigartige Weise ein ganz neues Bild der Lebensläufe deutscher Bürgerinnen und Bürger geschaffen. Zum 30. Todestag des Dokumentarfilmers, der am 7. August 1992 in Hamburg gestorben ist, zeigt der NDR erstmals eine umfangreiche Werkschau mit einigen seiner wichtigsten Filme - darunter ein Film über die Comedian Harmonists, die vielfach als erste Boygroup der Welt beschrieben wurden.

Fechner - einer der großen deutschen Dokumentarfilmer

Eberhard Fechner gilt neben Klaus Wildenhahn und Georg Stefan Troller als einer bedeutendsten Dokumentarfilmer des 20. Jahrhunderts. Fechners dokumentarische Filme erlauben tiefe Einblicke vor allem in die Zeit des Nationalsozialismus und die deutsche Nachkriegsgeschichte. Sie haben auch mehr als 40 Jahre später nichts an ihrer unmittelbaren Eindrücklichkeit verloren. Fechners Anspruch war: "Was die Menschen im Inneren empfinden, das will ich sichtbar machen."

Eine Werkschau von Ulla Brauer, Stephan Löhr und Timo Großpietsch.