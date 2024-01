Dreharbeiten für Vampirfilm: Blutsauger im Neuen Rathaus in Hannover Stand: 19.01.2024 16:22 Uhr Ende Januar wird es im Neuen Rathaus von Hannover gruselig - Grund sind aber nicht politische Entscheidungen, die Bürger verschrecken könnten. Vielmehr wird in dem schlossähnlichen Prachtbau von 1913 ein Vampirfilm gedreht.

Die prachtvollen Säle, der schummrige Dachstuhl und die verwinkelten Ecken des Rathauses seien sehr passend, um das Treiben der Fantasygestalten darzustellen, sagte die Regisseurin des Films, Franziska Pohlmann, am Freitag in Hannover. Rund 150 Darstellerinnen und Darsteller aus der Region werden in dem Gebäude unterwegs sein. Das Rathaus ist während der Dreharbeiten am Wochenende vom 26. bis 28. Januar geschlossen.

"Hidden University - Ein Pakt gegen die Ohnmacht", so der Filmtitel, bewege sich zwischen Harry Potter und Sherlock Holmes, verriet Pohlmann. Die Stadt bezeichnet den Film als "abenteuerliche Gesellschaftskomödie mit Tiefgang". Jugendliche Figuren wie die Vampirin Kassja von Unterdunkel und die Piratin Joris von der Höllenwelle sind demnach in einer besonderen Mission unterwegs. Dabei gehe es um Selbstfindung, Erwachsenwerden und Menschlichkeit.

Kinostart von "Hidden University" noch offen

Hannovers Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf fügte hinzu, sie begrüße den Spuk in ihrer Behörde ausdrücklich: "Das Haus hat ja auch den Anspruch, ein Ort der Kultur zu sein. Ich freue mich darüber, dass unser Rathaus derart in Szene gesetzt wird und wir das Filmprojekt unterstützen können."

Filmemacherin Pohlmann hatte im Jahr 2015 ihren ersten Spielfilm, "Die Krone von Arkus", präsentiert. Die gebürtige Hamburgerin war auch Regisseurin der ARD-Kinderserie "Schloss Einstein". Wann "Hidden University" im Kino oder Fernsehen zu sehen sein soll, ist noch offen.

