Drama über Rassismus und Polizeigewalt The Hate U Give , Regie: George Tillman Jr. Vorgestellt von Hartwig Tegeler

Das Rassismus-Drama "The Hate U Give" spielt in unserer Gegenwart und erzählt davon, wie eine junge Afroamerikanerin darauf reagiert, dass ihr bester Freund von der Polizei erschossen wird. Der Film basiert auf einem Jugendbuch aus den USA.

Filmtrailer: "The Hate U Give" Der Film "The Hate U Give" zeigt rassistische Gesellschaftsverhältnisse in gnadenloser Alltäglichkeit. Die Geschichte erinnert stark an Vorfälle in Ferguson oder auch anderswo in den USA.







Polizisten erschießen einen schwarzen Jugendlichen

Am Anfang klärt der afroamerikanische Vater seine Kinder auf. Er gibt ihnen das Wichtigste mit, das sie zum Überleben brauchen: Wenn ihr von der Polizei angehalten werdet, dann haltet die Hände immer so, dass die Cops sie sehen können; alles andere macht sie nervös; das könnte euch das Leben kosten.

Es geht in "The Hate U Give" um den Hass und die Gewalt in einer zerrissenen, rassistischen Gesellschaft, die sich im Titel vom Film von George Tillman Jr. niederschlagen - in Anlehnung an den Tupac Song "Thug Life", den Starr, die junge Schwarze, natürlich kennt und ihr Vater auch.

Mit ihrem Freund aus Kindestagen, Khalil, kommt Starr in eine Verkehrskontrolle. Khalil ist weniger gut ausgebildet als die junge Frau. Am Auto stehend vor den Polizisten, greift Khalil zu seiner Haarbürste - und wird erschossen. Die Konsequenz für die Schützen: keine.

Überzeugende Schauspielleistung

Für Starr, deren Eltern sie auf eine gehobene Schule außerhalb ihres Viertels geschickt haben, bedeutet dieser Tod das Aufwachen aus einer doch irgendwie naiven Geborgenheit.

Der afroamerikanische Regisseur George Tillman Jr. hat mit Amandla Stenberg eine wunderbare junge Schauspielerin, die das Erwachen eines schwarzen, politischen Selbstbewusstseins überzeugend spielt in der eindrucksvollen Spannbreite von Angst und Wut.

Starr wird sich als Zeugin im Prozess gegen den Polizisten zur Verfügung stellen, und sie wird am Ende, wenn die schwarze Bevölkerung in der Gemeinde protestiert, das Megaphon zur Hand nehmen und vor den Polizeiketten lautstark an Khalil erinnern.

Der Satz "The Hate U Give Little Infants f*s everybody" ist sinngemäß zu übersetzen mit: "Der Hass, den du kleinen Kindern gibst, fällt auf jeden zurück". Auch wenn die afroamerikanische Familie zu sich und ihrer Identität findet - was man bei Bedarf als Happyend verstehen mag.

Erinnerungen an Vorfälle in einer Kleinstadt der USA

Diese Verfilmung des Jugendbuchs von Angie Thomas macht uns zu keinem Zeitpunkt vor, dass die Welt nun gut oder gerechter geworden sei. Dazu erinnern die Kino-Bilder des Straßenprotests in der fiktiven Kleinstadt des Films und der gewalttätigen Reaktion der Polizei zu sehr an die realen Bilder aus Ferguson oder anderswo in den USA.

In der Dunkelheit rassistischer Gesellschaftsverhältnisse, die George Tillman Jr. in seinem Film in einer gnadenlosen Alltäglichkeit zeigt, ist diese Figur Starr ein Hoffnungsschimmer, den das Kino uns gönnen darf.

The Hate U Give Genre: Drama Produktionsjahr: 2018 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby Regie: George Tillman Jr. Länge: 133 Min. FSK: ab 12 Jahre Kinostart: 28. Februar 2019

