Bibliothekar wird zu Obdachlosenretter Ein ganz gewöhnlicher Held , Regie: Emilio Estevez Vorgestellt von Krischan Koch

In den 1980er-Jahren war Emilio Estevez ein gefeierter Jungstar. Danach hat der Sohn von Martin Sheen, der seinen ursprünglichen Familiennamen behalten hat, in über 40 Filmen gespielt. In den letzten Jahren war er kaum noch im Kino zu sehen. Jetzt hat Emilio Estevez als Regisseur und Hauptdarsteller wieder einen Film gedreht: "Ein ganz gewöhnlicher Held".

Filmtrailer: "Ein ganz gewöhnlicher Held" In "Ein ganz gewöhnlicher Held" zeigt ein Bibliotheksleiter, gespielt von Emilio Estevez, ein großes Herz für Obdachlose. Leider ist der Film ein sehr pathetisches Sozialmärchen.







Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio. Eine Kältewelle legt die winterliche Stadt lahm. Eine Gruppe Obdachloser hat sich in die öffentliche Bibliothek geflüchtet. Geduldet von dem Bibliotheksleiter Stuart Goodsen, gespielt von Emilio Estevez, waschen sie sich morgens in den Toiletten und verbringen den Tag im geheizten Lesesaal. Doch am Abend schließt die Bücherei.

Die Notunterkünfte für Wohnungslose in Cincinnati sind bei der Kälte restlos überfüllt. Die Gruppe beschließt, die Bibliothek am Abend nicht zu räumen und die Nacht dort zu bleiben.

Blockade hinter Bücherregalen

Zusammen mit Mister Goodsen verbarrikadieren sie sich im Lesesaal. Polizei und Presse sind sofort zu Stelle. Es ist von Besetzung und Geiselnahme die Rede. Der Leiter des polizeilichen Einsatzkommandos (Alec Baldwin) und der überehrgeizige Staatsanwalt (Christian Slater) sind sich nicht einig, wie sie mit den Besetzern verfahren sollen.

Emilio Estevez, der auch das Drehbuch schrieb, geht es um die sozialen Missstände im gegenwärtigen Amerika. Die Bibliothek ist für ihn ein sozialer Treffpunkt, ein Ort der Kultur und Demokratie, aber auch des zivilen Ungehorsams. Der "ganz gewöhnliche Held" Stuart Goodsen, der seine eigene Vergangenheit als wohnungsloser Kleinkrimineller verdrängt hat, muss Stellung beziehen.

Hollywood und Gesellschaftskritik

Das Filmthema hat gesellschaftspolitische Brisanz, trotzdem bleibt es Hollywoodkino. Zu Beginn sind ein paar triste Bilder von frierenden Obdachlosen in der Vorstadt zu sehen. Doch diesen realistischen Blick verliert der Film gleich wieder. Stattdessen erzählt er eine rührselige Geschichte von einem verlorenen Sohn, der sich in der Bibliothek wieder anfindet. Am laufenden Band werden Bibelsprüche zitiert, John Steinbecks Klassiker "Früchte des Zorns" oder Sätze wie "Bücher haben mir das Leben gerettet".

Emilio Estevez´ Plädoyer für Menschlichkeit und Zivilcourage ist natürlich gutgemeint. Doch der Film trägt seine Botschaft allzu aufdringlich vor sich her. Die Charaktere bleiben schablonenhaft. Der Politiker ist karrierebesessen, die Reporterin sensationslüstern, der Bibliothekar und die Obdachlosen dagegen haben ihr Herz auf dem rechten Fleck und veranstalten am Ende ein tränenrühriges Finale. Ein pathetisches, politisch überkorrektes Sozialmärchen.

Ein ganz gewöhnlicher Held Genre: Drama Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Taylor Schilling, Jena Malone, Emilio Estevez, Michael Kenneth Williams Regie: Emilio Estevez Länge: 122 Min. FSK: ohne Altersbeschränkung Kinostart: 25. Juli 2019

