Stand: 22.01.2019 06:40 Uhr

Drogen-Drama von Felix van Groenigen Beautiful Boy , Regie: Felix Van Groeningen Vorgestellt von Anna Wollner

Allein 72.000 Menschen starben 2017 in den USA an einer Überdosis Drogen. Wie eine Seuche, eine Epidemie greift die Sucht nach Opioiden um sich und macht dabei vor keiner sozialen Schicht halt - und ist jetzt auch im amerikanischen Mittelschichtskino angekommen. In "Beautiful Boy" von Felix van Groenigen verhandelt ein Vater die Drogensucht seines Sohnes.

Filmtrailer: "Beautiful Boy" 23.01.2019 06:40 Uhr Felix van Groenigens Film "Beautiful Boy" stellt viele Fragen, bleibt die Antworten aber schuldig. Weil es im Falle von Nic und den vielen anderen Drogenabhängigen keine Antwort geben kann.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ohnmacht und Verzweiflung

Das Gefühl der Ohnmacht und die schiere Verzweiflung eines liebenden Vaters ziehen sich wie ein roter Faden durch Felix van Groeningens "Beautiful Boy". Es ist die Geschichte von Vater und Sohn, von David und Nic Sheff, basierend auf den beiden autobiografischen Büchern "Beautiful Boy" und "Tweak". Ein authentischer, schmerzhafter und zugleich schonungslos offener Bericht über die Abhängigkeit eines jungen Mannes.

Nic, 18 Jahre alt, schlaksig, braune Locken, aufgeweckte Augen rutscht langsam aber sicher in die Drogensucht. Erst ein Joint, dann Chrystal Meth. Er scheut nicht davor zurück, auch andere Sachen zu nehmen, verändert sich immer mehr, gleitet seinem hilflosen Vater aus den Händen.

Rückblenden zeigen einen ganz normalen Jungen

In verschachtelten Rückblenden erzählt der Film von früher. Als Nic noch ein ganz normaler, verträumter Junge war. Dann die Hilflosigkeit der Eltern, die leichten Hoffnungsschimmer, wenn es ihm besser zu gehen scheint.

Timothée Chalamet spielt Nic nie übertrieben aufgesetzt, Steve Carell als Vater changiert zwischen absolutem Unglauben, dass ausgerechnet sein Sohn drogenabhängig geworden ist, und hilfloser Lähmung.

Die verschiedenen Zeitebenen gehen alle den gleichen Fragen nach: Was ist schiefgelaufen? Wann ist Nic abgerutscht? Hätte David ihn retten können? Wer hat Schuld? Die große Stärke des emotionalen Films: Er stellt viele Fragen, bleibt die Antworten aber schuldig. Weil es im Falle von Nic und den vielen anderen Drogenabhängigen Jugendlichen keine Antwort geben kann.

Beautiful Boy Genre: Drama Produktionsjahr: 2018 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Steve Carell, Timothée Chalamet, Jack Dylan Grazer Regie: Felix Van Groeningen Länge: 121 Min. FSK: ab 12 Jahre Kinostart: 24. Januar 2019

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Neue Filme | 23.01.2019 | 06:40 Uhr