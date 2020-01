Stand: 05.01.2020 06:00 Uhr - NDR Info

Eine Vorschau auf das große ARD-Fernsehjahr 2020 von Julia Jakob

Die Zeiten des Lagerfeuer-Fernsehens als Familienritual sind vorbei. Die Sehgewohnheiten haben sich in Zeiten des Internets verändert, es gibt nicht mehr den einen Straßenfeger. Aber das heißt nicht, dass die Fernsehmacher sich zurücklehnen können. Im Gegenteil: Kreativere und überraschendere Formate haben eine Chance und da plant die ARD für 2020 einiges. Eine Vorschau.

"Ich habe eine Entführungslage. Mädchen, zwölf Jahre" - so fangen die klassischen Krimis an. Doch in dem Kriminalfilm "Der Feind - Recht oder Gerechtigkeit" von Produzent Oliver Berben und Autor Ferdinand von Schirach kann der Zuschauer selbst entscheiden: Folgt er Bjarne Mädel, der als Kommissar Peter Nadler ermittelt und dem Entführer Druck macht? Oder nimmt er lieber die Perspektive des Strafverteidigers Biegler ein - gespielt von Klaus Maria Brandauer?

ARD Film "Der Feind": Ein Fall, zwei Perspektiven

Die Degeto-Geschäftsführerin Christine Strobl freut sich über diesen Coup mit den zwei Perspektiven: "Wir erzählen eine Geschichte in zwei Filmen, die zeitgleich ausgestrahlt werden. Der eine Film nimmt die Perspektive des Polizisten ein - wie er versucht, das Opfer zu retten. Und gleichzeitig wird der andere Film in allen Dritten ausgestrahlt. Dieser nimmt die Perspektive des Anwalts ein und versucht, den Täter, aber auch den Rechtsstaat zu schützen."

Das bringt das Fernsehjahr 2020 im Ersten NDR Info - Kultur - 03.01.2020 10:52 Uhr Die Sehgewohnheiten haben sich in Zeiten des Internets verändert, neue Formate haben eine Chance. Die ARD plant 2020 ein vielfältiges Angebot - stets vorab online zu sehen. Ein Überblick.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Miniserie über Brauereikrieg "Oktoberfest - 1900"

Den veränderten Sehgewohnheiten wird auch die Mediathek der ARD angepasst. Fernsehfilm-Chef Jörg Schönborn: "Zum ersten September 2020 starten wir eine große Serieninitiative mit vielen Programmen, die es deutlich vorab dort zu sehen geben wird oder anders oder exklusiv. Wir haben etwa skandinavische Krimiserien, die sechs Monate lang nur dort zu sehen sind. Unsere große 'Oktoberfest - 1900'-Geschichte macht im September den Auftakt als Miniserie. Dazu haben wir eine Fülle total lustiger regionaler Comedys aus Schleswig-Holstein, aus Heilbronn, aus Berlin Pankow. Geschichten, wie sie nur die ARD aus den Regionen Deutschlands erzählen kann", so Schönborn.

Auch das neue Tatort-Team aus Bremen erhält eine kleine, aber feine Mini-Serie in der Mediathek. Diese Mockumentary über die neuen Ermittler Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und dem dänischen Schauspieler Dar Salim ist eher als Genre-Parodie zu verstehen. Sie wird exklusiv nur in der Mediathek zu sehen sein.

Klassische Angebote mit Geschichtsthemen

Natürlich blieben die klassischen Fernsehangebote in ihrer thematischen Brandbreite bestehen, erzählt Jörg Schönborn: "Wir haben vier große Geschichten 2020, die alle Geschichte erzählen. 'Unsere wunderbaren Jahre' handelt, beginnend mit der Währungsreform, von der Zeit nach dem Krieg. Wir haben den 'Überläufer' nach dem Roman von Siegfried Lenz." In der Mini-Serie 'Oktoberfest - 1900' ginge es um den Kampf von Bierbrauerfamilien in einer damals neuen kommerziellen Welt. In 'Die Geheimnisse des Totenwaldes' um einen pensionierten Kommissar, der nach 30 Jahren die Leiche seiner Schwester findet, so Schönborn. Alle diese Filme seien vorab in der Mediathek zu sehen.

Neue Staffel von "Babylon Berlin"

Im Herbst erlebt das Erste dann mit der Ausstrahlung der neuen Staffel von "Babylon Berlin" wieder die Babylonisierung, wie Christine Strobl es nennt: "Man ist mittendrin. Man geht mit Gereon Rath und Charlotte Ritter einfach auf eine Reise und erlebt es in der damaligen Zeit, aber durchaus mit dem Bezug zu heute. Das ist das Spannende, und das ist mit der Babylonisierung gemeint", sagt Strobl. Die neue Staffel basiert auf dem Volker-Kutscher-Roman "Der stumme Tod", dem zweiten Fall der Bestseller-Reihe um Kommissar Gereon Rath.

50 Jahre Tatort

Gegen Ende des Jahres, im November, feiert der Tatort seinen 50. Geburtstag. Geplant ist zur Feier ein zweiteiliger Cross-over-Tatort (WDR/BR), in dem die Teams aus Dortmund und München erstmals gemeinsam ermitteln.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 03.01.2020 | 10:55 Uhr