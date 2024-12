"Die Toten von Marnow": 2. Staffel neu in der ARD Mediathek Stand: 01.12.2024 10:00 Uhr 2021 lief die erste Staffel der ARD-Serie "Die Toten von Marnow" mit großem Erfolg nach Drehbüchern des Grimme-Preisträgers Holger Karsten Schmidt im Ersten. Nun steht die zweite Staffel "Das Herz der Finsternis" der Serie online vorab in der ARD Mediathek.

Die Folgen der im Frühjahr 2024 komplett in Norddeutschland gedrehten zweiten Staffel werden jeweils im Fernsehen am 7. und 11. Dezember ab 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Obwohl die zweite Staffel unabhängig von der ersten funktioniert, steht Staffel eins erneut in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Begann die erste Staffel als Krimi, der sich bewusst Zeit für seine zwei Hauptcharaktere nimmt, steigt "Finsteres Herz - Die Toten von Marnow 2" direkt in den Thriller ein und überrascht die Zuschauer mit einem Knall. In den neuen Folgen "Herz der Finsternis - Die Toten von Marnow" geht es um Menschenhandel, brutale Morde und ein Netz dunkler Geheimnisse. Lona Mendt und Frank Elling ermitteln in den Wäldern von Mecklenburg-Vorpommern. Gespielt werden die beiden Hauptrollen von Petra Schmidt-Schaller und Sascha Geršak.

Großer TV-Erfolg, überhäuft mit Preisen

Die Eventserie "Die Toten von Marnow" war 2021 ein großer Erfolg: Durchschnittlich 5,215 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Ersten den Mehrteiler, dazu kamen 14 Millionen Zugriffe in der ARD Mediathek. Die beiden Hauptdarsteller*innen wurden für ihr Spiel mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrt.

Weitere Informationen Die Krimiserie "Die Toten von Marnow" in der ARD Mediathek Petra Schmidt-Schaller und Sascha Geršak spielen die Kommissare in der Krimiserie "Die Toten von Marnow". extern

Inhalt von Staffel 2 - "Finsteres Herz - Die Toten von Marnow"

In "Finsteres Herz - Die Toten von Marnow 2" gehen die Kriminalhauptkommissare Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Frank Elling (Sascha Geršak) einem verzwickten Mordfall nach, der sie in ein Netz dunkler Geheimnisse führt. Im Zentrum ihrer Ermittlungen steht die zwölfjährige Sarah (Greta Kasalo), ein bulgarisches Waisenmädchen. Doch zwei Wochen nach Beginn der Ermittlungen werden Lona und Elling angeschossen und liegen im Koma, während Sarah spurlos verschwindet. Was führte zu dieser tragischen Wendung? Und wer wollte sie zum Schweigen bringen?

Die Sonderermittler Maja Kaminski (Sabrina Amali) und Hagen Dudek (Bernhard Conrad) übernehmen den rätselhaften Fall. Mit gelöschten Akten und Dudeks eigener verborgenen Agenda wird ihre Suche nach der Wahrheit zu einem gefährlichen Spiel - und das Mädchen Sarah schwebt in höchster Lebensgefahr. Die spannende Geschichte entfaltet sich in zwei parallelen Erzählsträngen - ein geheimnisvolles Puzzle, das sich nicht zu einem schlüssigen Bild zusammenfügen lassen will.

Gedreht in Mecklenburg Vorpommern und Niedersachsen

Erneut zeichnet Erfolgsautor Holger Karsten Schmidt, mehrfacher Grimme-Preisträger, für die Drehbücher der Koproduktion von NDR und ARD Degeto verantwortlich. Er hatte für "Die Toten von Marnow" den Deutschen Fernsehkrimipreis bekommen. Die Regie übernahm wieder Andreas Herzog, der für die erste Staffel der Serie 2021 den Preis vom Deutschen Fernseh-Krimi-Festival in der Kategorie "Beste Krimi-Serie" und den Deutschen Hörfilmpreis in der Kategorie "Publikumspreis" erhalten hatte.

Die Folgen der neuen Staffel wurden im Frühjahr 2024 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, in und um Schwerin sowie in Niedersachsen - unter anderem in Hannover - gedreht. Neben den Genannten spielen u. a. Christine Schorn (Helga Elling), Bianca Nawrath (Mareike Elling), Oliver Urbanski (André Ritter), Horst Günter Marx (Olaf Baack), Victoire Laly (Sam Kaiser), Bea Brocks (Laura Dudek), Simonida Selimovic (Kalina Nedeva), Dirk Ossig (Martin Gruber), Christian Bojidar (Fian Kirov), Tacu (Valentin Kirov), Felix Lampert (Max Krüger), Bjarne Meisel (Benjamin), Anja Antonowicz (Tatjana Baran) und Heike Hanold-Lynch (Dr. Bargholz).

Folge 1 der ersten Staffel "Die Toten von Marnow"

Die Produktion wurde gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH sowie der MV Filmförderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

