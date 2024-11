"Die Toten von Marnow": 1. Staffel der Serie in ARD Mediathek Stand: 29.11.2024 11:00 Uhr Die erste Staffel der NDR Krimiserie "Die Toten von Marnow" von Autor Holger Karsten Schmidt steht komplett in der ARD Mediathek - neben allen Folgen der zweiten Staffel, die im Dezember 2024 im Ersten läuft. Beitrag anhören 3 Min

In der ersten Staffel von "Die Toten von Marnow" ermitteln die Kommissare Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Frank Elling (Sascha Geršak) im Fall eines Serienmörders, der seine Opfer vermeintlich unzusammenhängend auswählt. Doch nichts ist so, wie es scheint. Mächtige Gegenspieler der Kommissare haben offensichtlich ein Interesse daran, die wahren Zusammenhänge im Dunkeln zu belassen. Das Team ermittelt von Schwerin aus in Mecklenburg, vor allem im fiktiven Marnow. Bald wird klar, die Morde haben mit Medikamententests zu tun.

Elling und Mendt entdecken Geheimdienst-Skandal

Je weiter Elling, der treu sorgende Familienvater, und Mendt, die Unnahbare, in ihren Ermittlungen kommen, desto größer werden die Hindernisse, die sie überwinden müssen - und desto häufiger lassen sie sich selbst zu moralisch höchst fragwürdigen Handlungen hinreißen. So nimmt der völlig überschuldete Elling Bestechungsgeld an. Und Lona hat eine Affäre mit ihrem Untergebenen, dem jungen Kollegen Sören Jasper (Anton Rubtsov). Hinter den grausamen Morden entdecken die Kommissare die Umrisse eines Skandals, in den Alt-Stasi, Geheimdienste und die westdeutsche Pharmaindustrie verwickelt zu sein scheinen.

"Die Toten von Marnow": Konfrontation mit alten Seilschaften

Der Krimi beruht auf wahren Tatsachen - vor zwölf Jahren kam heraus, dass von und in der DDR Arzneimittelstudien organisiert wurden, auch Kliniken in Rostock und Greifswald waren dabei. Lona Mendt und Frank Elling versuchen, alle Puzzleteile zusammenzusetzen, decken Verbindungen aus mehr als drei Jahrzehnten zurückliegenden Ost-West-Zeiten auf und werden mit Seilschaften konfrontiert, die immer noch funktionieren.

Die Serie entstand im Herbst 2019 in Mirow (Landkreis Mecklenburgischen Seenplatte), Schwerin, Hannover, Wolfsburg und Berlin. Regie führte Andreas Herzog ("Tatort: Zorn", "Der Usedom-Krimi"). Zu den weiteren Darstellerinnen und Darstellern gehören Anton Rubtsov, Christine Schorn und Jörg Schüttauf. Der mehrfache Grimme-Preisträger Holger Karsten Schmidt ("Gladbeck", "Das weiße Kaninchen") schrieb das Drehbuch zur NDR/ARD Degeto-Koproduktion, Martin Tindvall komponierte den Soundtrack.

Die achtteilige Krimiserie ist in der ARD Mediathek abrufbar. Im Ersten wird sie in drei Filmfassungen ausgestrahlt. Gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH

Schlagwörter zu diesem Artikel Serien Spielfilm