Die Kinos öffnen wieder: Welche Corona-Regeln gelten? Stand: 01.07.2021 05:16 Uhr Die Kinos in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern dürfen wieder öffnen. Welche Corona-Regeln gelten im Norden für den Kinobesuch?

Fast acht Monate lang keine Filme auf deutschen Leinwänden - eine lange Durststrecke für Kino-Fans und die deutsche Kino-Branche. Nun aber geht es wieder los. Einzelne Programmkinos in Norddeutschland zeigen schon seit Mitte Juni wieder Filme. Die große Mehrheit - darunter auch die großen Ketten Cinemaxx und Cinestar - öffnen seit dem 1. Juli wieder ihre Kinosäle.

Unterschiedliche Corona-Regeln in Hamburg, Niedersachsen, SH und MV

Die Vorschriften für den Kinobesuch variieren von Bundesland zu Bundesland. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein gilt eine Maskenpflicht - am festen Sitzplatz darf diese jedoch abgenommen werden. In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske auch am Platz.

Einen negativen Corona-Test oder den Nachweis einer vollständigen Covid-19-Schutzimpfung benötigen die Kinobesucherinnen und -besucher in Hamburg und Schleswig-Holstein. In Mecklenburg-Vorpommern brauchen Kino-Gäste seit dem 25. Juni keinen negativen Test mehr. In Niedersachsen entfällt die Testpflicht in Kreisen mit einer Inzidenz unter 35.

Corona-Pandemie: Noch kein großes Kino-Sterben

Die Stimmung bei Kinobetreibern und -betreiberinnen ist nach Lockdown-Frust und Existenzängsten wieder optimistisch. "Wir gehen mit einer großen Freude wieder an den Start", sagt Christine Berg vom Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF Kino). "Die Kinobetreiber überlegen, welche Aktionen sie jetzt machen und putzen nochmal das Kino heraus."

Erleichtert kann Berg berichten, dass bis auf acht Häuser in Deutschland alle die Zwangspause überstanden hätten. Das liegt laut Felix Grassmann, der in Hamburg das Abaton-Kino leitet, auch an den staatlichen Hilfen. "Ich glaube, wenn es diese Unterstützung nicht gegeben hätte, würde es jetzt keine Kinos mehr geben", schildert der Kinobetreiber. "Das war eine sehr große Hilfe und da bin ich auch sehr froh, dass das so gut funktioniert hat."

Wirtschaftlicher Kinobetrieb mit aktuellen Vorgaben möglich

Dass die Kinos sich relativ einheitlich auf Anfang Juli für den Neustart geeinigt haben, hat mehrere Gründe: Es brauchte einen gewissen Vorlauf, um Personal wieder einzustellen und Werbekampagnen für neue Filme zu starten. Aber auch ein wirtschaftlicher Betrieb musste - trotz Corona-Auflagen - erst möglich sein. Das sei jetzt der Fall, glaubt Felix Grassmann, weil immerhin 50 Prozent der Plätze belegt werden dürften und der Verzehr von Cola und Popcorn am Platz erlaubt sei.

Kino vs. Streaming: Erlebnis statt Zeitvertreib

Ob die Filmfreaks nach Monaten häuslicher Serien-Marathons überhaupt noch aus dem Heimkino herauskommen? "Kino ist immer ein Erlebnis - Streaming ist Zeitvertreib", meint Felix Grassmann. "Man merkt, wenn man einen Film im Streaming guckt und im Kino und das miteinander vergleicht, hat man im Kino viel mehr von dem Film." Ähnlich entspannt sieht das Frank Thomsen, der Geschäftsführer der Cinemaxx-Kette: "Fußballfans gehen ja auch nichts ins Stadion, weil sie ein Spiel sehen wollen. Sondern das wird gemacht, weil man Zeit mit Freunden verbringen möchte. Das gemeinsame Erlebnis, der große Film auf der großen Leinwand, der wird zurückkommen, wie er vor der Pandemie war."

"Catweazle" von Otto Waalkes und "A Quiet Place 2" starten bereits im Juni

Und in diesem Sommer vielleicht sogar stärker als zuvor. Denn die besten Filme aus den letzten 1,5 Jahren kommen jetzt alle fast auf einen Schlag raus. "Cruella" mit Emma Stone und Emma Thompson, Oscar-Gewinner "Nomadland", der Otto-Waalkes-Magierfilm "Catweazle" und der Horrorfilm "A Quiet Place 2" von John Krasinski sind schon in den Kinos. Auch die Sci-Fi-Dramödie "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader, der Familienfilm "Peter Rabbit 2" und der Blockbuster "Godzilla vs Kong" starten zur Kinoeröffnung.

Noch im Juli folgen Starttermine für "Fast & Furious 9", den Kinderfilm "Die Olchis" sowie der oscarprämierte Filme "Der Rausch" von Thomas Vinterberg. Auf den letzten James-Bond-Film mit Daniel Craig müssen sich Kinofans noch ein bisschen gedulden. "Bond 25 - Keine Zeit zu sterben" wird voraussichtlich im September in die Kinos kommen.

