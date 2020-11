Deutscher Filmpreis wird erst im Herbst 2021 verliehen Stand: 04.11.2020 13:22 Uhr Der Deutsche Filmpreis soll im kommenden Jahr nicht wie sonst im Frühjahr, sondern erst im Herbst verliehen werden.

Die Deutsche Filmakademie begründet die Verschiebung mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. "Die Kinos mussten erneut schließen, Filmstarts verschoben und Produktionen unterbrochen werden", teilte Akademiepräsident Ulrich Matthes am Mittwoch mit. Mit der Verlegung auf den 1. Oktober soll für Verleiher und Produzenten mehr Flexibilität ermöglicht werden - "und natürlich hoffen wir auf Fortschritte in der Wissenschaft", so Matthes laut Mitteilung. Filmproduzent Nico Hofmann soll die künstlerische Gestaltung der Verleihung 2021 übernehmen.

Wichtigste nationale Auszeichnung

Der Deutsche Filmpreis gilt als wichtigste nationale Auszeichnung in der Branche. Die rund 2.000 Mitglieder der Deutschen Filmakademie stimmen über viele Gewinner ab. Die Preise sind mit insgesamt rund drei Millionen Euro für neue Projekte dotiert. Das Geld kommt aus dem Haus von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).

2020 Verleihung als TV-Sendung

In diesem Jahr waren die Lolas in einer TV-Sendung verliehen worden - die eigentlich in Berlin geplante Gala fiel wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aus. Das zum Teil in Hamburg gedrehte Drama "Systemsprenger" gewann gleich acht Auszeichnungen, darunter die Goldene Lola für den besten Spielfilm.

