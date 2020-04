Stand: 25.04.2020 01:32 Uhr - NDR Info

Deutscher Filmpreis: Goldene Lola für "Systemsprenger"

Das zu großen Teilen in Hamburg gedrehte und schon vielfach ausgezeichnete Drama "Systemsprenger" hat beim Deutschen Filmpreis 2020 kräftig abgeräumt: Das Drama über das neunjährige Mädchen Benni, das aufgrund seines aggressiven Verhaltens durch alle Raster fällt, gewann die Goldene Lola als bester Spielfilm. Auch weitere Auszeichnungen gingen an das Kinodrama: Benni-Darstellerin Helena Zengel wurde bei der Verleihung als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet, Nora Fingscheid in den Kategorien "beste Regie" und "bestes Drehbuch". Außerdem gingen die Preise für die beste männliche Hauptrolle (Albrecht Schuch), die beste weibliche Nebenrolle (Gabriela Maria Schmeide) sowie Schnitt und Tongestaltung an das Drama, das ingesamt zehn Mal nominiert war.

Freudenschreie bei Preis für Helena Zengel

Die elfjährige Zengel freute sich sehr über ihre Auszeichnung. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", sagte sie. Sie bedankte sich bei Regisseuren, Schauspielern und ihrer Agentur. Am wichtigsten sei ihr aber der Dank an ihre Mutter, die im Hintergrund mit Freudenschreien zu hören war: "Danke, Mama!". Zuletzt stand Zengel an der Seite von US-Star Tom Hanks vor der Kamera, in dem noch nicht in die Kinos gekommenen Hollywoodfilm "News of the World".

Fernseh-Show ohne Zuschauer

Wegen der Corona-Pandemie wurde der Deutsche Filmpreis in diesem Jahr nicht bei einer großen Gala in Berlin, sondern in einer Fernseh-Show ohne Zuschauer im Ersten verliehen. Nur wenige Laudatoren kamen ins Studie - die meisten wurden, wie auch die Preisträger, live dazugeschaltet. Zwei Preisträger standen bereits vorher fest: Der Filmemacher und Autor Edgar Reitz wurde mit dem Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den Deutschen Film gewürdigt. Autor und Regisseur Bora Dagtekin sowie Produzentin Lena Schömann erhielten für "Das perfekte Geheimnis" die undotierte Lola für den "besucherstärksten deutschen Film des Jahres". Als bester Kinderfilm bekam die Literaturverfilmung "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" eine Lola.

Wichtigste nationale Auszeichnung der Filmbranche

Die Lolas gelten als wichtigste nationale Auszeichnung in der Filmbranche. Insgesamt wurde die Auszeichnung in 20 Kategorien verliehen, wobei die etwa 2.000 Mitglieder der Deutschen Filmakademie über die meisten der Gewinner abgestimmt hatten. Die Bundesregierung stellte Preisgelder in Höhe von knapp drei Millionen Euro zur Verfügung. Moderiert wurde der Abend von Edin Hasanović, der auch politische Töne anschlug und an die Lage der Filmbranche erinnerte. Bundesweit sind die Kinos derzeit geschlossen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Auch Dreharbeiten stehen still.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 25.04.2020 | 08:00 Uhr