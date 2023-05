Deutscher Filmpreis: Große Gala am Freitag mit Live-Übertragung Stand: 10.05.2023 14:42 Uhr Die Deutsche Filmakademie vergibt am Freitag in Berlin ihre Lolas. Favorit mit zwölf Nominierungen für ist Edward Bergers Drama "Im Westen nichts Neues". Sechs Produktionen sind als Bester Film nominiert.

von Patricia Batlle

Die Filmakademie feiert am Freitag im Berlinale-Palast die Preisgala zum Deutschen Filmpreis. Das ZDF überträgt die Show ab 19 Uhr erstmals live in der Mediathek und ab 23:30 Uhr im ZDF Fernsehen.

Edward Bergers Drama "Im Westen nichts Neues" hat zwölf Nominierungen

Der Filmpreis ist mit drei Millionen Euro dotiert. Topfavorit mit zwölf Nominierungen der Akademie ist Edward Bergers Drama "Im Westen nichts Neues", das im März bereits vier Oscars geholt hatte. Die Produktion darf auf Lolas etwa in den Kategorien Beste Regie, Beste Filmmusik, Beste visuelle Effekte und Beste Kamera hoffen. Felix Kammerer und Albrecht Schuch sind als Bester Haupt- beziehungsweise Bester Nebendarsteller nominiert.

Im NDR Interview sagte der Regisseur, der Deutsche Filmpreis und die Nominierungen bedeuteten ihm "sehr viel." Es freue ihn wahnsinnig, "dass die Mitstreiterinnen und Kolleginnen unseren Film hier so wahrgenommen haben."

Kritik am Auswahlverfahren der Filmakademie

Gleichzeitig übte Edward Berger Kritik am bisherigen Auswahlverfahren der Akademie. "Wenn dieser Filmpreis seine Bedeutung behalten soll, dann müssen wir die Vorauswahl-Jury abschaffen. In Jurys entfalten sich immer wieder Dynamiken, die zu Kompromissen führen und in der Folge Filme durchfallen lassen."

Weitere Informationen Edward Berger: "Großes Zeichen der Kleingeistigkeit" Edward Bergers "Im Westen nichts Neues" ist beim Deutschen Filmpreis zwölf Mal nominiert. Dennoch blickt er kritisch auf das Auswahlverfahren. mehr

Edward Berger plädierte dafür, "die Wähler entscheiden zu lassen, so wie in jedem anderen Land" und ergänzte: "Die hervorragenden Filme, die Filme, die die Menschen interessieren und berühren, finden ihr Publikum und damit auch die Wähler." Berger kritisierte, dass Christian Petzolds jüngster Film "Roter Himmel"nicht in die Vorauswahl des Deutschen Filmpreises gekommen war: "Es kann nicht sein, dass wir einen Film nicht auswählen, der auf der Berlinale im Wettbewerb läuft und dort einen Silbernen Bären gewinnt."

Am Mittwoch sprach sich das Führungsduo Alexandra Maria Lara und Florian Gallenberger der Deutschen Filmakademie in einem Gespräch mit der "Deutschen Presse Agentur" dafür aus, das Wahlverfahren für den Deutschen Filmpreis zu überarbeiten. Die Schauspielerin Lara und der Regisseur Gallenberger plädierten laut "dpa"-Informationen dafür, das "Wahlverfahren unabhängig von diesem Einzelfall zu reformieren". "Es ist Zeit, diesen Mechanismus weiterzuentwickeln. Und das machen wir nicht wegen 'Roter Himmel', sondern das machen wir, weil wir dieses Thema schon lange diskutieren", so Gallenberger.

Nach dessen Angaben sei eine außerordentliche Mitgliederversammlung abgehalten worden, auf der sich eine Mehrheit für ein neues Wahlverfahren ohne Vorauswahl ausgesprochen habe. Nachdem dieses ausgearbeitet sei, werde es Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) vorgelegt.

"Rheingold" und "Das Lehrerzimmer" hoffen auf Goldene Lola

Bei der Show, die den 20. Geburtstag der Deutsche Filmakademie feiert, ist ein gemeinsamer Auftritt der ehemaligen Akademie-Präsident*innen Senta Berger, Günter Rohrbach, Iris Berben und Ulrich Matthes angekündigt. Zu den Laudatorinnen und Laudatoren des Abends gehören etwa Heike Makatsch, Andreas Pietschmann, Sam Riley, Rosalie Thomass, Nadja Uhl, Luna Wedler und Christian Berkel.

Sechs Spielfilme hoffen nun auf die Goldene Lola für den Besten Film. Neben Bergers "Im Westen nichts Neues" sind Fatih Akins Publikumsliebling und Rapper-Biografie "Rheingold" und Ali Abbasis brutaler Thriller "Holy Spider" im Rennen.

Ebenso drei Filme, die im Februar auf der Berlinale umjubelte Premiere gefeiert haben: Ilker Çataks Drama "Das Lehrerzimmer" mit der ebenfalls in der Hauptrolle nominierten Leonie Benesch ("Der Schwarm") als engagierte Pädagogin in "Das Lehrerzimmer", die bewegende Tragikomödie "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" von Sonja Heiss nach dem Roman von Joachim Meyerhoff sowie das Kiezdrama "Sonne und Beton" von David Wnendt nach dem Roman von Felix Lobrecht.

Die Hamburgerin Leonie Benesch ist als Beste Hauptdarstellerin neben Sandra Hüller in "Sisi & ich" von Frauke Finsterwalder und Zar Amir Ebrahini im Thriller "Holy Spider" nominiert. Charly Hübner ist nominiert als Bester Hauptdarsteller für "Mittagsstunde" - neben Felix Kammerer und Mehdi Bajestanie ("Holy Spider"). Als bester Kinderfilme hat die Akademie "Räuber Hotzenplotz" und "Mission Ulja Funk" nominiert. Die Liste aller Nominierten führt die Deutsche Filmakademie hier auf.

AUDIO: Norddeutsche Filme auf der Berlinale 2023 (4 Min) Norddeutsche Filme auf der Berlinale 2023 (4 Min)

Volker Schlöndorff erhält Ehrenpreis 2023

Regisseur, Autor und Produzent Volker Schlöndorff soll mit dem Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den Deutschen Film ausgezeichnet werden. Der 84-Jährige habe "das deutsche und internationale Kino auf eine Art und Weise geprägt, die ihresgleichen sucht", begründete Filmakademie-Präsidentin Alexandra Maria Lara, Vorsitzende der diesjährigen Ehrenpreisjury, die Entscheidung. Zuletzt kam Schlöndorffs Dokumentation "Der Waldmacher" 2022 in die Kinos.

AUDIO: Claudia Roth über den Filmemacher Volker Schlöndorff (2 Min) Claudia Roth über den Filmemacher Volker Schlöndorff (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 12.05.2023 | 16:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Medien Spielfilm