Detlev Buck erhält Verdienstorden Schleswig-Holsteins Stand: 25.05.2021 08:32 Uhr Der norddeutsche Schauspieler, Regisseur und Produzent Detlev Buck erhält heute den Verdienstorden des Landes Schleswig-Holsteins. Ministerpräsident Daniel Günther wird ihm die Medaille am Nachmittag in Kiel überreichen.

Der gebürtige Bad Segeberger wird damit für sein Lebenswerk geehrt: Dazu gehören Regiearbeiten wie "Knallhart", "Wir können auch anders" und "Same Same But Different", aber auch der Film "Sonnenallee", bei dem er Produzent war. Sein norddeutscher Humor und seine Herkunft aus der Provinz tauchen immer wieder in seinen Werken auf. Buck hat schon viele bedeutende Preise im Regal stehen, unter anderem den Deutschen Filmpreis in mehrfacher Ausführung. Für seine norddeutsche Heimat hat er sich vielfältig engagiert: zum Beispiel mit einem Kino für Geflüchtete in Bargteheide oder bei einer Rettungsaktion für das Kleine Theater in Bargteheide. Für das NDR Fernsehen produzierte er mehrere kurze, humorvolle Imagefilme.

Detlev Buck feierte mit "Männerpension" ersten Kassenerfolg

Detlev Buck wurde 1962 in Bad Segeberg geboren und wuchs auf dem Bauernhof seiner Eltern in Nienwohld im Kreis Stormarn auf. In seinem ersten längeren Film "Erst die Arbeit und dann?" kontrastierte er 1984 das Landleben mit dem Großstadtleben in Hamburg. Sein erster großer Kassenerfolg war 1995 "Männerpension" mit Til Schweiger.

Der Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein wurde 2008 zum ersten Mal verliehen und löste die Schleswig-Holstein-Medaille ab. Er würdigt herausragende Leistungen, vornehmlich Verdienste mit landesweitem Bezug.

