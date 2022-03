"Der Pate" wird 50 Stand: 15.03.2022 06:00 Uhr Wie kaum ein anderer Film hat "Der Pate" von Francis Ford Coppola ein Genre quasi neu erfunden und gleichzeitig bis in die Gegenwart geprägt. Heute vor 50 Jahren feierte das Mafia-Epos Premiere in den USA.

von Bettina Peulecke

"Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann" - es mutet fast wie Ironie des Schicksals an, das ausgerechnet dieser legendäre und vielzitierte Satz, im Original gesprochen von Marlon Brando als Mafiaboss Don Corleone, anfänglich alles andere als wegweisend war. Denn als Regisseur Francis Ford Coppola das Regieangebot erhielt, den Bestsellerroman von Mario Puzzo auf die Leinwand zu bringen, lehnte er ab, wie er 1972 der Fachzeitschrift "Sight and Sound" verriet: "Ich fand, dass es ein populärer, auf Sensationen bedachter Roman war, ziemlich billiges Zeug. Deshalb hörte ich nach 50 Seiten mit dem Lesen auf und sagte: forget it."

Coppola übernahm die Regie erst im zweiten Anlauf

Auch Al Pacino, war anfangs nicht die erste Wahl. Nach dem zweiten Angebot für die Regie las Coppola den Roman weiter und revidierte seine Meinung, und besetzte Pacino: "Ich sah, worum es in dem Buch wirklich geht: um die Geschichte der Familie, um diesen Vater und seine Söhne, um Fragen der Macht und der Nachfolge." In seiner Inszenierung trat Coppola dann gewisserweise die Nachfolge verschiedener Genres an, unter anderem die der Spaghetti-Western, sagt der Regisseur Dominik Graf: "Und natürlich auch dem Kino der "schwarzen Hüte", wie man es genannt hatte: dem USA-Gangsterfilm der 40er-Jahre, dem französischem Film Noir. Es war eine Kompilation gewissermaßen. Mit italienischem Blut gedreht. Man denke allein an den tollen, damals auch wahnsinnig beliebten Soundtrack von Nino Rota."

Die Mafia wird im Kino salonfähig

"Der Pate" ist gedreht im Stil einer großen, dramatischen Oper um eine italienische Einwandererfamilie namens Corleone. Männer Mythos, einsame Helden und gnadenlose Gewaltdarstellung inklusive. Geschäft und Verbrechen gehören hier zusammen wie Pasta und Parmesan. Man sprach von Ehre und Verantwortung, aber womit der Corleone-Clan tatsächlich sein Geld verdiente, blieb nebulös, so wurde die Mafia im Kino salonfähig. Ikonische Szenen, wie die eines abgeschnittenen Pferdekopfes im Bett eines Feindes der Familie, schrieben Filmgeschichte.

Großer Sieger bei der Oscarverleihung 1973

"Der Pate" wurde von der Kritik gefeiert und bei der Oscarverleihung 1973 zum großen Sieger des Abends, setzte sich gegen die Erwartungen und gegen den vorab mehrfach ausgezeichneten Konkurrenten "Cabaret" durch. Für Dominik Graf ist klar: "Der Film war auch ein Triumph dieses neuen Schauspielstils, dem Method-Acting des Actors Studio. Die Schauspieler agierten und sprachen ganz anders als in den letzten 50 Jahren Hollywoods zuvor."

Teil 2 von "Der Pate" noch erfolgreicher

1974 legte Coppola Teil 2 nach. Für die US-Kritik wurde klar: Eine Fortsetzung konnte besser sein als das Original. Der Film holte sechs Oscars, war dabei wieder Bester Film des Jahres und machte Robert DeNiro zum Weltstar. 1978 schnitt Coppola beide Filme fürs Fernsehen zu einer chronologisch sortierten Saga. Und 1991 folgte schließlich ein dritter Teil, weniger gefeiert als die Vorgänger, aber immer noch großes Kino.

