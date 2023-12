"Der Junge und der Reiher": Golden-Globe-Nominierungen für Miyazaki Stand: 11.12.2023 15:17 Uhr Der japanische Meisterregisseur Hayao Miyazaki ("Prinzessin Mononoke") erzählt in "Der Junge und der Reiher" von einem Jungen, der in einer fantastischen Welt nach den Spuren seiner toten Mutter sucht. Der Anime ist zweifach für Golden Globes nominiert.

Wie am Montag bekannt wurde, ist "Der Junge und der Reiher" (auf Englisch: "The boy and the heron") nominiert für einen Golden Globe als bester Animationsfilm. Zudem konkurriert Joe Hisaishi in der Kategorie beste Filmmusik um einen Golden Globe mit Ludwig Göransson ("Oppenheimer"), Jerskin Fendrix ("Poor Things"), Robbie Robertson ("The Killers of the Flower Moon") und Daniel Pemberton ("Spider-Man: Across the Spider-Verse"). Der Anime startet am 4. Januar 2024 im deutschen Kino.

Eigentlich war schon vor zehn Jahren schon Schluss für Meisterregisseur Hayao Miyazaki mit Kinofilmen. 2014 erschien in Deutschland der letzte Film "Wie der Wind sich hebt" des Regisseurs von Meisterwerken wie "Chihiros Reise ins Zauberland", "Prinzessin Mononoke" und "Mein Nachbar Totoro".

"Der Junge und der Reiher": Deutscher Trailer ist online

Ganz ohne Werbung brachte der mittlerweile 82-jährige Japaner im Sommer dieses Jahres doch noch einen Anime vom legendären Animationsstudio Ghibli ins Kino: "Kimitachi wa dô ikiru ka" (etwa: "Wie lebst du?"), mit dem deutschen Titel "Der Junge und der Reiher". In Japan sorgte Miyazakis Abschied von der Leinwand für volle Kinos. Die gute Nachricht: Mittlerweile hat der Animationsfilm einen deutschen Starttermin für Anfang nächsten Jahres - den 4. Januar.

Fantastisches Abenteuer in eine morbide Fantasiewelt

Bei Filmfestivals in Kanada und in Nordspanien hat der Film außerhalb Japans bereits umjubelte Premieren gefeiert. Wieder einmal beginnt das Abenteuer mit einem Kind, das eine schwere Bürde trägt: Ein japanisches Krankenhaus wird im Zweiten Weltkrieg bombardiert, alles steht in Flammen. Dort arbeitet die Mutter des Jungen Mahito, der so Halbwaise wird. Mahitos Vater, ein Flugzeugfabrikant, hat mittlerweile seine Schwägerin geheiratet, die ein Baby erwartet. Die Familie lebt nun auf dem Land. Eines Tages macht ein seltsamer Reiher den jetzt zwölfjährigen Jungen auf einen verlassenen Turm aufmerksam, hinter dem sich eine fantastische Welt verbirgt. Diese enthält viele der Elemente enthält, die Fans der Ghibli-Filme kennen.

Dazu gehören kleine Geister, menschliche Tiere, tierische Menschen und Zauberkräfte. Es sei eine Meditation über Trauer und über das Erwachsenwerden, urteilt etwa die US-Zeitschrift "Rolling Stone", die zeige, Miyazaki sei der größte lebende Animationsregisseur weltweit. Die spanische Zeitung "El mundo" feierte den Film: "Hayao Miyazaki verabschiedet sich mit einem Wunder außerhalb der Zeit."

Autobiografische Elemente von Hayao Miyazaki

Die Geschichte enthält autobiografische Elemente, so wuchs auch der 1941 in Tokio geborene Grafiker, Autorenfilmer, Regisseur und Produzent Hayao Miyazaki als Sohn eines Flugzeugunternehmers auf. Bei den meisten seiner bisherigen Filme bilden Mädchen und eigenständige Frauen das Epizentrum seiner Geschichten. Das Verhältnis vom Mensch zur Natur spielt eine bedeutende Rolle. "Der Junge und der Reiher" bildet hier keine Ausnahme - außer, dass hier ein trauernder und über sich selbst hinauswachsender Junge durch die fantastische Geschichte führt.

