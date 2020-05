Stand: 07.05.2020 06:25 Uhr - NDR Kultur

Lynchs "Der Elefantenmensch" neu aufbereitet

"Twin Peaks", "Wild at heart", "Mulholland Drive" - mit diesen Filmen etablierte sich der US-amerikanische Regisseur David Lynch als Meister des Unheimlichen. Lynchs Motive und Themen finden sich bereits in seinem frühen Meisterwerk "Der Elefantenmensch" aus dem Jahr 1980. Dieser Film kommt nun restauriert, als hochaufgelöste 4 K-Version auf Blue-Ray heraus. Filmkritikerin Katja Nicodemus stellt die neue Fassung des Klassikers im Interview vor.

Was ist das David-Lynch-hafte an "Der Elefantenmensch“?

Katja Nicodemus: Das Lynch-hafte zeigte sich bereits am Anfang. Der Film beginnt mit einem unheimlichen Bild: Die Leinwand ist schwarz und aus dieser Schwärze tritt eine Elefantenherde hervor. Und dann sehen wir das vom Entsetzen verzerrte Gesicht einer Frau und wir hören den Schrei eines Babys. Das ist die Geburt eines Films und die Geburt eines Helden, dessen Leid schon in aller Kürze auf überhöhte Weise dargestellt wird. Eine Mutter - so lesen wir diesen Beginn - ist entsetzt vom Anblick ihres Kindes, das wir natürlich nicht sehen. Und schlimmer kann ein Leben ja kaum beginnen. David Lynch macht damit sofort klar, dass es ihm nicht um einen platten Realismus geht, sondern dass uns hier etwas ganz anderes erwartet.

Erzählt wird die Geschichte eines Mannes, der durch körperliche Missbildungen entstellt ist. Wie nähert sich Lynch dem Phänomen des "Elefantenmenschen“, den es ja wirklich gegeben hat?

Nicodemus: Er nähert sich ihm diskret. Erst nach einer halben Stunde ungefähr sehen wir zum ersten Mal das Gesicht des Elefantenmenschen, seine deformierte Erscheinung, seine Entstellung. Und vorher haben wir nur seinen Schatten gesehen oder seinen von einer Kapuze verhüllten Kopf. Und das ist einerseits ein großes Spannungsmoment, diese halbe Stunde, in der dieses Gesicht noch nicht zu sehen ist, aber eben auch kein billiger Schock. Denn zuvor hat David Lynch schon die Geschichte dieses Menschen erzählt, die Geschichte eines Mannes, der als Jahrmarktattraktion ausgestellt und ausgebeutet wird von einem groben, rücksichtslosen Schausteller, einem Trunkenbold. Das alles beginnt im London des Jahres 1881. Auf dem Jahrmarkt wird der Arzt Frederic Treves auf den Elefantenmenschen aufmerksam. Anthony Hopkins spielt diesen Arzt, der den Elefantenmenschen in ein Hospital bringt und langsam offenbart sich die Menschlichkeit dieses vermeintlichen Monsters. Auch das Selbstbild des Elefantenmenschen verändert sich, sein Name ist John Merrick. Er erweist sich als sensibler, musischer Mensch und langsam kommen wir diesem Wesen, gespielt von John Hurt, immer näher.

Wir würden Sie den Film ästhetisch einordnen?

Nicodemus: Die wichtigste formale Entscheidung war sicherlich Lynchs Entschluss, den Film in schwarz-weiß zu drehen, denn diese Farbgebung hat ja immer etwas Abstrahierendes. Und wirklich beeindruckend ist die Rekonstruktion des viktorianischen Londons in diesem Schwarz-Weiß. David Lynch hat in Stadtvierteln gedreht, die bald darauf abgerissen wurden und er hat zum Beispiel auch den Jahrmarkt zu Beginn des Films furchterregend authentisch rekonstruiert. Diesen Jahrmarkt, der ja auch der Ursprung des Kinos ist als Attraktion und Schauelement, der hat auch etwas Unheimliches - so als Freakshow. Und es gibt da auch Anklänge an den Stummfilm und Verweise auf den Expressionismus.

Als "Der Elefantenmensch“ herauskam warfen manche Kritiker dem Film Sentimentalität vor. Zurecht? Zu Unrecht?

Nicodemus: Ich finde den Film überhaupt nicht sentimental. Er ist voller Empathie, voller Mitgefühl mit dem deformierten John Merrick. John Hurt spielt ihn wirklich beeindruckend unter diesen Bergen von Maske, von plastischen Prothesen. David Lynch zeigt die Trauer, die Wut auch die unendliche Einsamkeit dieses Menschen. Denn auch wenn der Elefantenmensch im Film von dem Arzt aus dem Jahrmarkt gerettet wird, bleibt er eben Schauobjekt, wissenschaftliches Exponat, auch Schauobjekt der kultiviertes Gesellschaft. Und er bleibt von der Welt einsam durch sein Äußeres getrennt. Und das finde ich überhaupt nicht sentimental sondern sehr berührend.

Kann man "Der Elefantenmensch" auch als Metapher lesen?

Nicodemus: Ja, vielleicht als Metapher innerhalb von David Lynchs Werk. Denn es ist die existentielle Einsamkeit, die alle seine Figuren verbindet, ob in "Blue Velvet", in "Mulholland Drive", oder auch in "Inland Empire". Und dieses Verlorensein der Lynch-Figuren, das hat auch etwas Universelles. Diese Einsamkeit in der Welt ist in keinem David Lynch Film stärker zu spüren als in "Der Elefantenmensch".



