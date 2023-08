"Das Lehrerzimmer" ist Deutschlands Hoffnung für einen Oscar Stand: 23.08.2023 18:50 Uhr Ilker Çataks Hamburger Drama "Das Lehrerzimmer" vertritt Deutschland im Rennen um den Oscar als bester internationaler Film. Das teilte German Films, die Auslandsvertretung des Deutschen Films, am Mittwoch in München mit.

von Patricia Batlle

Beim Team um Produzent Holger Fliess, Regisseur und Co-Drehbuchautor Ilker Çatak und Johannes Duncker und Hauptdarstellerin Leonie Benesch dürften am späten Mittwochnachmittag die Korken geknallt haben. Die Auslandsvertretung des Deutschen Films (German Films) hat das fünffach mit "Lolas" preisgekrönte Drama als Deutschlands Oscar-Hoffnung auserkoren. Der Sprecher der neunköpfigen Jury, Torsten Koch, teilte mit, diesem universellen Spielfilm sei "nicht zu widerstehen". Die Gala mit der 96. Preisverleihung der Oscars findet am 10. März 2024 in Los Angeles statt. Da der Film im US-Verleih löuft, ist es möglich, dass bis Ende 2023 noch weitere Nominierungen für den Film folgen.

Die Nominierung bedeute eine besondere Ehre und Anerkennung der kreativen Leistung aller Beteiligten, teilte Regisseur Çatak auf der Homepage von German Films mit. "Wir sind zutiefst dankbar über diese Chance und vom Grunde unserer Herzen erfreut." In "Das Lehrerzimmer" geht es um eine Lehrerin in einer moralischen Zwickmühle.

Nominierung als "Bester Film" auch beim Europäischen Filmpreis 2023

Erst vergangene Woche hatte die Europäische Filmakademie bekannt gegeben, dass "Das Lehrerzimmer" auch in der Kategorie "Bester Spielfilm" nominiert ist. Mitte August hatte die Europäische Filmakademie bekannt gegeben, welche Spielfilme für die Europäischen Filmawards nominiert sind. Dazu gehören neben "Das Lehrerzimmer" auch "Roter Himmel" von Christian Petzold. Beide gehören nun zu den 19 Hoffnungen für den Europäischen Filmpreis.

"Das Lehrerzimmer" hatte im Mai fünf Deutsche Filmpreise erhalten, etwa die Lola in Gold für den besten Film. Auch die gebürtige Hamburger Hauptdarstellerin Leonie Benesch wurde bei der Gala im Mai ausgezeichnet. Der Verleiher der deutschen Produktion in den USA ist das große Label Sony Picture Classics. "Roter Himmel" von Christian Petzold hat ebenfalls einen englischsprachigen Vertrieb über das britische Label Curzon.

Preisgala der European Film Awards am 9. Dezember

Beide Filme gehören den Angaben zufolge zu den ersten 19 nominierten Produktionen für die am 9. Dezember in Berlin vorgesehene Preisverleihung von European Film Academy und European Film Academy Productions. Zu den weiteren Hoffnungen, die alle beim Filmfestival in Cannes liefen, gehören der Cannes-Sieger "Anatomie eines Falls" von Regisseurin Justine Triet mit Sandra Hüller, "The Old Oak" von Altmeister Ken Loach, "Fallen Leaves" von Aki Kaurismäki, "Kidnapped" von Marco Bellocchio, "How to Have Sex" von Molly Manning Walker und "Close Your Eyes" des Spaniers Víctor Erice. Weitere Titel sollen im September bekannt gegeben werden. Die European Film Awards zeichnen herausragende Filme des europäischen Kinos aus.

