"Das Lehrerzimmer": Hamburger Film für Oscars nominiert Stand: 23.01.2024 16:30 Uhr Der zum Großteil in Hamburg gedrehte Film "Das Lehrerzimmer" des Regisseurs Ilker Çatak ist als bester internationaler Film für die Oscars 2024 nominiert. Beitrag anhören 1 Min

von Patricia Batlle

Neben der Nominierung des deutschen Films "Das Lehrerzimmer" ist auch Wim Wenders' Film "Perfect Days" für Japan nominiert. Die weiteren Nominierten in der Kategorie Bester internationaler Film sind "Io Capitano" (Italien), "Die Schneegesellschaft" (Spanien) und "The Zone of Interest" (Großbritannien).

Im fünffach mit "Lolas" preisgekrönten Drama "Das Lehrerzimmer" geht es um eine Lehrerin in einer moralischen Zwickmühle. Sie muss mit ansehen, wie die Direktorin eine Art Razzia in ihrem Klassenzimmer durchführt. Ein türkischer Junge wird zu Unrecht verdächtigt.

Weitere Informationen Oscar-Hoffnung "Das Lehrerzimmer": Drama um moralische Zwickmühle Regisseur İlker Çatak hat ein abgründiges Drama über eine Lehrerin inszeniert, die in einer moralischen Zwickmühle landet. Es ist nun die deutsche Oscar-Hoffnung. mehr

Çatak: "Bin ein bisschen überwältigt"

NDR Kultur hat Ilker Çatak in Paris erreicht. "Ich bin ein bisschen überwältigt", sagte er. "Mein Telefon hört nicht auf zu vibrieren. Ich hab es noch gar nicht geschafft, meine Familie anzurufen." Çatak ist beim französischen Verleiher des Films, um dort Promo für den Release in Frankreich zu machen. "Ich hoffe, dass dieser Film dazu beiträgt, dass wir die Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern besser wertschätzen", so der Regisseur.

Das Drehbuch stammt von Çatak und seinem Freund aus Schulzeiten, Johannes Duncker. Hauptdarstellerin ist die in Hamburg geborene Schauspielerin Leonie Benesch. Çatak ist Absolvent der Hamburg Media School und hat mehrere Filme in der Hansestadt gedreht, etwa "Es gilt das gesprochene Wort" und "Es war einmal Indianerland."

Weitere Informationen İlker Çatak zur Oscar-Nominierung seines Films "Das Lehrerzimmer" "Das ganze Projekt stand unter einem guten Stern", so der Regisseur des überwiegend in Hamburg gedrehten Dramas. mehr

Hamburgs Filmschaffende und Senator Brosda reagieren auf Oscar-Nominierung

Der Film wurde in Hamburg produziert. Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda gratuliert zur Nominierung und lobt die gesellschaftskritische Dimension der Produktion: "Im Mikrokosmos Schule verhandelt dieser Film die ganz großen Themen: Es geht um Vorurteile und Verurteilung, um Macht und Ohnmacht, um Schuld und Gerechtigkeit." Auch Helge Albers, Geschäftsführer der Moin Filmförderung, die den Film gefördert hat, äußert sich begeistert: "Mit der Oscar-Nominierung für 'Das Lehrerzimmer' könnte Ilker Çatak die Sensation jetzt perfekt machen. Das intensive Drama mit einer herausragenden Leonie Benesch hat das Zeug, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen."

Wim Wenders mit "Perfect Days" für Japan nominiert

Auch ein weiterer nominierter Film hat einen Hamburg-Bezug: Wim Wenders, der lange in Hamburg an der Hochschule für Bildende Künste unterrichtet hat, vertritt Japan mit seinem in Tokio gedrehten Film um einen philosophierenden Toiletten-Reiniger, "Perfect Days". Wenders hatte ihn im Oktober zuletzt beim Filmfest Hamburg vorgestellt.

Weitere Informationen Poetisch und voller Schlichtheit: Wim Wenders' "Perfect Days" Das in Tokio gedrehte Werk kommt ruhig und zärtlich daher - und hat Japan eine Oscar-Nominierung als bester internationaler Film beschert. mehr

Zuletzt hatte Edward Bergers mit mehreren Oscars preisgekrönter Kriegsthriller "Im Westen nichts Neues" in dieser Kategorie gewonnen. Die 96. Verleihung der Oscars findet am 10. März in Los Angeles statt. Moderiert wird die diesjährige Verleihung von Jimmy Kimmel, der die Oscars-Gala bereits 2017, 2018 und 2023 präsentiert hatte. Neben Catak hat auch die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller noch Chancen auf einen Oscar. Sie ist für die beste weibliche Hauptrolle in "Anatomie eines Falls" nominiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 23.01.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm