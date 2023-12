"Das Lehrerzimmer": Hamburger Drama steht auf Oscar-Shortlist Stand: 21.12.2023 22:00 Uhr Ilker Çataks Hamburger Drama "Das Lehrerzimmer" steht auf der Liste mit 15 Filmen für den Oscar als bester internationaler Film 2024. Das teilte die Oscar-Academy am Donnerstag mit.

von Patricia Batlle

Am Donnerstag hat die Academy for Motion Pictures Awards in Los Angeles . Dazu gehört auch die Liste für die Oscar-Hoffnungen als bester internationaler Film. 15 Länder sind dabei. Für Deutschland steht der komplett in Hamburg gedrehte Film des Hamburger Regisseurs Ilker Çatak "Das Lehrerzimmer" auf der Liste. Im fünffach mit "Lolas" preisgekrönten Drama Film geht es um eine Lehrerin in einer moralischen Zwickmühle.

Im August hatte die Auslandsvertretung des Deutschen Films (German Films) den von Holger Fliess produzierten Film als Deutschlands Oscar-Hoffnung auserkoren. Das Drehbuch stammt von Ilker Çatak und seinem Freund aus Schulzeiten, Johannes Duncker. Hauptdarstellerin ist die in Hamburg geborene Schauspielerin Leonie Benesch.

Wim Wenders geht mit "Perfect Days" für Japan ins Oscarrennen

Zwei weitere Filme auf der Liste haben einen Hamburg-Bezug: Wim Wenders, der lange in Hamburg an der Hochschule für Bildenden Künste unterrichtet hat, vertritt Japan mit seinem in Tokio gedrehten Film um einen philosophischen Toiletten-Reiniger "Perfect Days". Wenders hatte ihn im Oktober zuletzt beim Filmfest Hamburg vorgestellt. Auch Mads Mikkelsen war hier auf dem roten Teppich und hatte sein jüngstes Drama "King's Land" präsentiert. Der Historienfilm von Nikolaj Arcel um einen Soldaten, der die Heide an der dänischen Küste urbar machen will, steht für Dänemark auf der Liste. Der Film wurde von der Moin Filmförderung mit finanziert.

Die 15 Filme auf der Shortlist für den besten internationalen Film 2024:

"Das Lehrerzimmer" aus Deutschland

aus Deutschland " Perfect Days" aus Japan

aus Japan " Amerikatsi " aus Armenien

" aus Armenien " The Monk and the Gun " aus Bhutan

" aus Bhutan " King's Land " aus Dänemark

" aus Dänemark "Geliebte Köchin" aus Frankreich

aus Frankreich " Fallende Blätter" aus Finnland

aus Finnland " Godland " aus Island

" aus Island " Io Capitano " aus Italien

" aus Italien " The Mother of all lies " aus Marokko

" aus Marokko " Tótem " aus Mexiko

" aus Mexiko " Society of Snow" aus Spanien

aus Spanien " Die vier Töchter " aus Tunesien

" aus Tunesien " 20 Tage in Mariupol " aus der Ukraine

" aus der Ukraine " The Zone of Interest" aus Großbritannien

Aus diesen 15 Filmen wählt die Akademie in Los Angeles final fünf Beiträge aus, deren Titel am 23. Januar 2024 veröffentlicht werden. Zuletzt hatte Edward Bergers mit mehreren Oscars preisgekrönter Kriegsthriller "Im Westen nichts Neues" in dieser Kategorie gewonnen.

Oscar-Gala am 10. März 2024 in Los Angeles

Die Gala mit der 96. Preisverleihung der Oscars findet am 10. März 2024 in Los Angeles statt, Jimmy Kimmel soll die Live-Show moderieren. Da das Drama "Das Lehrerzimmer" auch einen Filmstart in den USA hat, ist es möglich, dass bis Januar 2024 Nominierungen in anderen Kategorien (wie etwa fürs beste Drehbuch) für den Film folgen.

