"Das Lehrerzimmer": Drama für Europäischen Filmpreis nominiert Stand: 16.08.2023 17:23 Uhr Ilker Çataks Hamburger Drama "Das Lehrerzimmer", "Roter Himmel" von Christian Petzold und "Anatomie eines Falls" von Justine Triet sind für den Europäischen Filmpreis nominiert, der am 9. Dezember in Berlin verliehen wird.

Am Mittwoch hat die Europäische Filmakademie bekannt gegeben, welche Spielfilme für die Europäischen Filmawards nominiert sind. Dazu gehört das bereits mehrfach preisgekrönte Drama "Das Lehrerzimmer" des Hamburger Regisseurs und Absolventen der Hamburg Media School, Ilker Çatak. Das Drama hatte, wie "Roter Himmel" von Christian Petzold, bei der Berlinale im Februar Weltpremiere gefeiert. Beide gehören nun zu den 19 Hoffnungen für den Europäischen Filmpreis.

In "Das Lehrerzimmer" geht es um eine Lehrerin in einer moralischen Zwickmühle. Das Drama hat bereits fünf Deutsche Filmpreise erhalten, etwa die Lola in Gold für den besten Film Auch die gebürtige Hamburger Hauptdarstellerin Leonie Benesch wurde bei der Gala im Mai ausgezeichnet. Die deutsche Produktion hat auch einen Verleih in den USA: das große Label Sony Picture Classics.

Preisgala der European Film Awards am 9. Dezember

Die beiden genannten Filme gehören nach Angaben vom Mittwoch zu den ersten 19 nominierten Produktionen für die am 9. Dezember in Berlin vorgesehene Preisverleihung von European Film Academy und European Film Academy Productions. Zu den weiteren Hoffnungen, die alle beim Filmfestival in Cannes liefen, gehören der Cannes-Sieger "Anatomie eines Falls" von Regisseurin Justine Triet mit Sandra Hüller, "The Old Oak" von Altmeister Ken Loach, "Fallen Leaves" von Aki Kaurismäki, "Kidnapped" von Marco Bellochio, "How to Have Sex" von Molly Manning Walker und "Close Your Eyes" des Spaniers Víctor Erice. Weitere Titel sollen im September bekannt gegeben werden. Die European Film Awards zeichnen herausragende Filme des europäischen Kinos aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 16.08.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm