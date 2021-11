Die Regeln für den Kinobesuch im Norden Stand: 24.11.2021 09:33 Uhr In vielen Kinos in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gilt mittlerweile eine 2G-Pflicht. Welche Corona-Regeln gelten im Norden für den Kinobesuch?

Seit dem 1. Juli haben bundesweit die Kinosäle geöffnet. Bei steigenden Inzidenzwerten und Hospitalisierungsraten gilt in vielen Kinos mittlerweile 2G. Die Regeln im Überblick.

2G-Pflicht: Die Regeln in Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Vorschriften für den Kinobesuch variieren von Bundesland zu Bundesland. Seit dem 22. November ist das 2G-Modell für die Kinobetreiber in Hamburg verpflichtend. Zusätzlich wird eine tägliche Testpflicht für ungeimpftes Personal eingeführt.

In Schleswig-Holstein gilt ebenfalls flächendeckend 2G. Ausgenommen sind Kinder bis zur Einschulung und minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, kommen mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines negativen Tests ins Kino.

Mecklenburg-Vorpommern: 2G-Pflicht ab Stufe 3

In Mecklenburg-Vorpommern gilt die 2G-Pflicht ab der Corona-Stufe 3 (orange). "Orange" wird ein Landkreis eingestuft, wenn die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten bei 7 oder höher und unter 11 liegt, die der Neuinfektionen zwischen 50 und 200 liegt und die ITS-Auslastung 9 bis 15 Prozent beträgt. Nur noch Geimpfte und Genesene haben dann Zutritt zum Kino. Ausgenommen von der 2G-Regel sind Kinder unter 7 Jahren. Kinder von 7 bis 11 Jahren sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind ausgenommen, wenn sie einen negativen tagesaktuellen Test nachweisen können. Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren sowie Schwangere gilt eine Übergangsfrist. Bis zum 31. Dezember 2021 dürfen sie auch einen tagesaktuellen Test vorlegen, wenn sie eine 2G-Veranstaltung besuchen wollen, ab 2022 gilt auch für diese Gruppen "geimpft" oder "genesen". Unterhalb von Stufe 3 gilt eine 3G-Regelung. Mehr Informationen zu den Corona-Stufen in Mecklenburg-Vorpommern.

Niedersachsen: 2G-Plus-Regelung ab Warnstufe 2

In Niedersachsen gilt seit dem 24. November die 2G-Regel in all jenen Regionen, wo die Warnstufe 1 (Inzidenz über 35, Hospitalisierungsinzidenz über 3 gilt. Das heißt, ins Kino darf man nur genesen oder vollständig geimpft mit Nachweis hingehen. Wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Warnstufe 2 (Inzidenz über 100, Hospitalisierungsinzidenz über 6) oder Warnstufe 3 gilt, dann gilt eine 2G-Plus-Regelung. Geimpfte und Genesene müssen zusätzlich noch einen Testnachweis erbringen. Ob ein Kinobesuch bei Warnstufe 3 (Inzidenz über 200, Hospitalisierungsinzidenz über 9) noch möglich ist, ist derzeit noch offen. "Die Ausgestaltung von Warnstufe 3 erfolgt in Kürze", so die niedersächsische Staatskanzlei. In sämtlichen Warnstufen gilt: Die Privilegierungen bei 2G - also kein Abstand, keine Maske - werden zurückgenommen. In Regionen unterhalb der Warnstufen (Inzidenz unter 35, Hospitalisierungsrate unter 3) gilt weiter die 3G-Regel.

