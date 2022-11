Christiane Hörbiger im Alter von 84 Jahren gestorben Stand: 30.11.2022 16:45 Uhr Die Schauspielerin Christiane Hörbiger ist am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in Wien gestorben. Das bestätigten eine langjährige Mitarbeiterin und ein Freund der Familie der Deutschen Presse-Agentur.

Die am 13. Oktober 1938 in Wien geborene Schauspielerin, Tochter des bekannten Schauspieler-Ehepaares Attila Hörbiger und Paula Wessely, war besonders bekannt als Grande Dame für Fernsehfilme wie "An der schönen blauen Donau" (1965), die Serie "Donaug'schichten" (1965-66). Darin spielte sie an der Seite von Willy Millowitsch und Theo Lingen. In den 80er-Jahren war die Fernsehserie "Das Erbe der Guldenburgs" besonders beliebt beim Publikum. Hier verkörperte Hörbiger die Gräfin Christine von Guldenburg. Die Serie ist aktuell in der ZDF-Mediathek zu finden.

Christiane Hörbiger: Grimme-Preisträgerin und UNICEF-Botschafterin

Auch auf der Theaterbühne war die Schauspielerin - die vier Wochen lang am Max-Reinhardt-Seminar in Wien gelernt hatte - zu Hause. So spielte sie etwa in "Nathan der Weise" am Burgtheater Wien, später auch in Heidelberg und in Zürich. In den 70er-Jahren etablierte sich Hörbiger in der Rolle der Buhlschaft im "Jedermann" der Salzburger Festspiele, wo bereits ihre Eltern und eine ihrer Schwestern gespielt hatten.

Ab 2003 wurde die vielfach preisgekrönte Schauspielerin und Grimme-Preisträgerin UNICEF-Botschafterin für Österreich. Im Kino war sie zuletzt 2006 in Gernot Rolls Kinderfilm "Räuber Hotzenplotz" zu sehen, in dem sie die Rolle der Großmutter übernahm. Beim Tatort-Fall "Staatsarchiv" von 2018 stand Hörbiger zuletzt vor der Fernsehkamera.

