Christiane Hörbiger im Alter von 84 Jahren gestorben Stand: 30.11.2022 17:51 Uhr Die Schauspielerin Christiane Hörbiger ist am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in Wien gestorben. Das bestätigten eine langjährige Mitarbeiterin und ein Freund der Familie der Deutschen Presse-Agentur. Beitrag anhören 3 Min

Christiane Hörbiger war besonders bekannt als Grande Dame für Fernsehfilme wie "An der schönen blauen Donau" (1965). In der Serie "Donaugeschichten" (1965-66) spielte sie an der Seite von Willy Millowitsch die Rolle der Christl Müller. Einem größeren Publikum in Deutschland bekannt, wurde sie in den 80er-Jahren durch die Fernsehserie "Das Erbe der Guldenburgs". Hier verkörperte Hörbiger die Gräfin Christine von Guldenburg.

1992 spielte Christiane Hörbiger an der Seite von Götz George und Uwe Ochsenknecht in "Schtonk" mit. Die Filmsatire um die Hitlertagebücher bekam eine Oscar-Nominierung als bester ausländischer Film. Christiane Hörbiger für ihre Rolle als Nichte von Hermann Göring glänzende Kritiken.

Hörbiger stammt aus einer Schauspiel-Familie

Das Schauspiel lag Christiane Hörbiger im Blut. Schließlich wurde sie 1938 in Wien als Tochter des damals sehr bekannten Schauspieler-Ehepaares Attila Hörbiger und Paula Wessely geboren. Dennoch war ihr Lebensweg nicht so vorgeschrieben, wie es auf den ersten Blick klingt. Eigentlich sollte Hörbiger Konditorin werden. "Meine Mutter hatte schon eine Lehrstelle für mich bereitet", sagte Hörbiger einmal im Interview. Dann sei sie jedoch mit ihrem Vater zu den Theaterfestspielen in Bad Hersfeld gefahren und dort entdeckt worden.

Als junge Schauspielerin seien die berühmten Eltern jedoch auch eine Last gewesen. Immer wieder wurde der Vergleich gemacht. Im Wiener Burgtheater gab es immer wieder schlechte Kritiken. "Das muss man erstmal verkraften."

Christiane Hörbiger: Grimme-Preisträgerin und UNICEF-Botschafterin

Auch auf der Theaterbühne war sie zu Hause. Fast 20 Jahre lang war sie am Schauspielhaus Zürich engagiert. Am Wiener Burgtheater spielte sie in "Nathan der Weise". In den 70er-Jahren etablierte sich Hörbiger in der Rolle der Buhlschaft im "Jedermann" der Salzburger Festspiele, wo bereits ihre Eltern und eine ihrer Schwestern gespielt hatten.

Ab 2003 wurde die vielfach preisgekrönte Schauspielerin und Grimme-Preisträgerin UNICEF-Botschafterin für Österreich. Im Kino war sie zuletzt 2006 in Gernot Rolls Kinderfilm "Räuber Hotzenplotz" zu sehen, in dem sie die Rolle der Großmutter übernahm. Beim Tatort-Fall "Staatsarchiv" von 2018, in dem es um ein Familiengeheimnis geht, stand Hörbiger für Regisseur Peter Payer zuletzt vor der Fernsehkamera. Darin spielte auch ihre Nichte Mavie Hörbiger mit.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 30.11.2022 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Spielfilm