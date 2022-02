Christian Granderath zu "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"

"Es ist außerordentlich, was Familie Kurnaz durchleiden musste" Stand: 17.02.2022 18:25 Uhr

Herr Granderath, Sie haben die Geschichte nicht nur begleitet, sondern initiiert. Würden Sie einmal erzählen, wie der Anfang gewesen ist?

Christian Granderath: 2008 habe ich Murat Kurnaz aufgrund seines Buches kennengelernt. Ich habe meinen Eindruck von dem Menschen und von dem, was er erlitten hat, mitgenommen und bin damit - und mit dem Buch, das er geschrieben hat - zu Andreas Dresen gegangen. Ich habe ihm das gegeben und gesagt: Das ist eine Geschichte, die ich machen will – und die ich gerne mit ihm machen wollen würde. Andreas hat das Buch gelesen und war genauso gepackt davon wie ich. Dann haben wir mit mehreren Autoren versucht, die Geschichte erst in Guantánamo zu erzählen. Es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das ein bisschen vermessen ist, von einem Menschen in einem Käfig zu erzählen, der nur des Deutschen und des Türkischen mächtig ist: die Isolation und Einsamkeit, die Verzweiflung, die Folterung. Dann haben wir gemerkt: Das ist nicht der richtige Weg.

Wir haben dann in Bremen den Rechtsanwalt Bernhard Docke kennengelernt, der zusammen mit Rabiye Kurnaz, der Mutter von Murat, den Kampf aufgenommen hat, Murat aus Guantánamo freizubekommen. Rabiye ist eine faszinierende Frau. Das ist ein Vulkan: Eine ganz einfache Frau, die den Kampf mit dem mächtigsten Mann der Welt aufgenommen hat. Dieser Kontrast hat uns sehr gereizt. Wir haben dann Laila Stieler, die Drehbuchautorin, gefunden und angesprochen, nachdem wir eigentlich schon aufgegeben hatten. So sind alles in allem 14 Jahre verstrichen, bis unser Film jetzt das Licht der Welt erblickt hat. Es ist natürlich fantastisch, dass das so ein Erfolg geworden ist - nicht nur wegen der beiden Bären, sondern was wir auch an Publikumsreaktionen auf der Berlinale bekommen haben.

Jeder Erfolg hat natürlich so ein bisschen sein Geheimnis, aber offenbar passten da auch Dinge wirklich sehr gut zusammen. Oder?

Granderath: Ja. Das hat viel damit zu tun, dass wir uns sehr lange kennen. Ich habe mit Andreas seinen ersten Film gemacht und mit Laila schon damals bei "Stilles Land" vor fast 30 Jahren als Duo zusammengearbeitet. Da ist wechselseitig eine Menge Vertrauen da. Das hat auch damit zu tun, dass Andreas der uneitelste Regisseur ist, den ich persönlich kennengelernt habe, und dass man immer gemeinsam an der Sache dran war. Die Tücke und Schwierigkeit des Stoffs lag nicht nur darin, dass man in Guantánamo selber nicht authentisch erzählen kann, sondern auch darin, dass das komplizierte juristische Zusammenhänge gewesen sind, die eigentlich staubtrocken sind. Das zu vermitteln, das zu erzählen - das ist einfach ganz wunderbar, weil Laila einen sehr scharfen, sehr liebevollen, sehr leidenschaftlichen Blick auf diese Frau hat, die – ich sage mal - keine Akademikerin ist. Sie ist einfach in das Rechtsanwaltsbüro von Bernhard Docke, dem Bremer Menschenrechtsanwalt, reingeplatzt und hat ihn dazu gebracht, einen Fall zu übernehmen, den er ursprünglich gar nicht übernehmen wollte - bis er dann realisiert hat, dass es sich um Guantanamo handelt.

Natürlich sind der Lohn auch die beiden Silbernen Bären für Meltem Kaptan und Laila Stieler. Frau Kurnaz selbst und Herr Docke waren bei der Berlinale. Diesen Film dort zu erleben: Ist das auch ein Stück Genugtuung, dass die Aufmerksamkeit für diesen Fall und für diese unglaubliche Geschichte immer noch da ist?

Granderath: Das ist ganz sicher so, dass das eine Genugtuung ist. Mir liegt aber auch am Herzen zu sagen: Das ist wirklich ganz, ganz außerordentlich, was diese Familie hat durchleiden müssen. Sie hätte es nicht durchleiden müssen, wenn deutsche Politiker anders gehandelt hätten. Murat hat Frau Merkel viel zu verdanken. Die Verantwortlichen in der Vorgängerregierung haben nicht gemacht, was man hätte machen müssen. Und deswegen ist die Genugtuung nur eine partielle. Das Happy End wäre, wenn die Verantwortlichen sich entschuldigen würden, der Familie mitteilen würden, dass das falsch war, was sie da gemacht haben. Und das ist falsch gewesen.

Haben Sie erleben können, wie Herr Docke und wie Frau Kurnaz selbst auf diesen Film reagieren?

Granderath: Da waren wir natürlich sehr gespannt. Bernhard Docke hat - neben Andreas Dresen und mir - einen Gastauftritt als Richter am amerikanischen Supreme Court gehabt und die sind beide mit dem Film sehr zufrieden. Das ist natürlich auch etwas sehr Besonderes, wenn man miterlebt, wie das Publikum während der Berlinale darauf reagiert: mit Lachen und mit Tränen. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück Genugtuung, dass andere Anteil nehmen, an dem nicht einfachen Schicksal der Familie.

