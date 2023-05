Causa Til Schweiger: Wie reagieren Produzenten?

Stand: 04.05.2023 07:50 Uhr

"Der Spiegel" berichtet in seiner aktuellen Ausgabe davon, wie Regisseur Til Schweiger am Set seiner Filme ausfallend gegenüber Mitarbeitenden sein soll. Er soll öfter betrunken gewesen sein und die Crew durch sein Verhalten immer wieder körperlich in Gefahr bringen.