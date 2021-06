Cannes 2021: in Hamburg gedrehter Film läuft im Wettbewerb

Cannes: Enyedis in Hamburg gedrehtes Drama läuft im Wettbewerb Stand: 03.06.2021 12:20 Uhr Das Filmfest Cannes verlegte im Zuge der Corona-Pandemie seinen Termin auf Juli. Der in Hamburg gedrehte Historienfilm von Ildikó Enyedi "The Story of My Wife" läuft dort im Wettbewerb, der vom 7. bis 17. läuft.

von Patricia Batlle

Am Donnerstag gaben die Festivalchefs Thierry Frémaux und Pierre Lescure in Cannes die 23 Filmtitel bekannt, die am offiziellen Programm der 74. Filmfestspiele teilnehmen werden. Mit dabei ist ein in Hamburg gedrehter Film: "The Story of My Wife" von der Berlinale-Siegerin Ildikó Enyedi.

Cannes-Wettbewerbsfilm "The Story of My Wife" in Hamburg gedreht

Die ungarische Regisseurin Enyedi ("Körper und Seele") hat unter anderem in der Hamburger Speicherstadt Milan Fusts Roman verfilmt, der im Hamburg der 1920er-Jahre spielt. Die von der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein geförderte Produktion handelt von Kapitän Jacob Stör: Dieser wettet mit einem Freund, dass er die erste Frau, die ins Café reinkommt, heiraten wird. Die Hauptrollen spielen Léa Seydoux und Gijs Naber.

Der Eröffnungsfilm am 6. Juli ist ein Musical von Leos Carax mit Adam Driver und Marion Cotillard. Sämtliche Künstlerinnen und Künstler werden zur Eröffnungszeremonie unter den geeigneten Corona-Maßnahmen an der Croisette in Cannes erwartet.

Wes Anderson und Paul Verhoeven im Cannes-Programm

Weitere Filme im Wettbewerb sind etwa das Nonnendrama "Benedetta" von Paul Verhoeven mit Virginie Efira und Charlotte Rampling, die Komödie "The French Dispatch" von Wes Anderson, "Tout s'est bien passé" von François Ozon sowie "Bergman Island" von der Regisseurin Mia Hansen-Love.

US-Star Jodie Foster erhält Ehrenpalme, Spike Lee hat Juryvorsitz

Die US-Regisseurin, Schauspielerin und Produzentin Jodie Foster erhält bei den 74. Filmfestspielen eine Ehren-Palme für ihr Lebenswerk. Dieses Jahr wird sie im Kino zu sehen sein als Anwältin im Gerichtsdrama "Der Mauretanier", der jüngst bei der Berlinale lief. Foster verbindet eine lebenslange Verbindung mit Cannes: Bereits als 13-Jährige nahm sie am Festival teil. Damals spielte sie in in Martin Scorseses Drama "Taxi Driver", der 1976 die Goldene Palme gewann. Auch der Vorsitzende der Wettbewerbsjury steht bereits fest: Bereits 2020 hatte US-Regisseur Spike Lee den Vorsitz zugesagt und übernimmt dieses Jahr im Juli diese Aufgabe. Er ist damit der erste, der in Cannes den Juryvorsitz übernimmt.

Letzte Goldene Palme 2019 für "Parasite"

2019 holte der Südkoreaner Bong Joon-ho die letzte Goldene Palme mit seiner Sozialsatire "Parasite". Der Film gewann nach dem Hauptpreis in Cannes zahlreiche Preise weltweit - und Anfang 2020 mehrere Oscars.

