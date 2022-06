Bradley Cooper verfilmt Leonard Bernsteins Leben in "Maestro" Stand: 04.06.2022 12:13 Uhr Bradley Cooper hat sich mit "A Star is Born" als Regisseur verdient gemacht. Nun inszeniert er mit "Maestro" einen Spielfilm über das Leben von Dirigent Leonard Bernstein und spielt selbst die Hauptrolle.

Die Dreharbeiten für den Spielfilm "Maestro" laufen aktuell im Central Park von New York. Erste Bilder zeugen von der verblüffenden Ähnlichkeit dank der hervorragenden Maskenbildner von Regisseur und Hauptdarsteller Bradley Cooper mit dem 1990 gestorbenen Dirigenten, Komponisten und Pianisten. Carey Mulligan spielt im Film Bernsteins Gattin, Felicia Montealegre.

Bradley Cooper wird im Film "Maestro" zu Leonard Bernstein transformiert

So teilt etwa das Kino-Branchenmagazin "Variety" mit: "Ihre Augen täuschen Sie nicht: Das hier ist der komplett zu Leonard Bernstein transfomierte Bradley Cooper in 'Maestro'."

Ob nicht auch ältere Schauspieler für das Biopic zur Verfügung gestanden hätten, formte sich prompt eine Kontroverse in den Sozialen Medien. Bradley Cooper spielt den Musiker und Dirigenten (25. August 1918 bis 14. Oktober 1990) jedoch in verschiedenen Altern und Stationen seiner Karriere.

"Ich wollte schon immer ein Dirigent sein, ich war davon besessen und bat Santa Claus um einen Dirigentenstab, seit ich acht Jahre alt war", erzählte der Schauspieler jüngst in einem Gespräch mit "Variety". Seine Obsession habe schon immer der Musik gegolten, er verliebe sich in Stücke beim Hören und beim Kennenlernen jeder einzelnen Note, etwa in Tschaikowskys Violin-Konzert "Opus 35" in D-Dur.

US-Regisseur Steven Spielberg produziert den Film für den Streaming-Dienst Netflix, mit dem Erscheinen des Kinofilmes ist nicht vor 2023 zu rechnen.

Leonard Bernstein und das SHMF auch im Film "Mastro"?

Ob und in welcher Form Leonard Bernsteins Liebe zu Norddeutschland und zum Schleswig-Holstein Musik-Festival im Film vorkommt, ist noch nicht bekannt. 1986 war es Bernstein gelungen, zur ersten Ausgabe des Festivals Musiker wie Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter, Svjatoslav Richter und Mstislaw Rostropowitsch nach Schleswig-Holstein zu holen. Seit 2002 verleiht das SHMF den mit 10.000 Euro dotierten Leonard Bernstein Award an herausragende Musiker*innen.

AUDIO: Bernstein: Sinfonie Nr. 2 "Age of Anxiety" | Klassik to Go (6 Min) Bernstein: Sinfonie Nr. 2 "Age of Anxiety" | Klassik to Go (6 Min)

