"Borowski und die große Wut": Worum geht's im nächsten Tatort?

Tatort "Borowski und die große Wut": Wettlauf gegen die Zeit Stand: 02.05.2023 09:15 Uhr Im neuen Fall "Borowski und die große Wut" ermittelt Borowski aus dem Krankenhausbett. Mila Sahin fahndet nach einem Mädchen. Der Kieler Tatort läuft am 7. Mai ab 20.15 Uhr im Ersten und steht danach sechs Monate in der ARD Mediathek.

Auch wenn Klaus Borowski ein Dickschädel ist, steckt er einen Schlag mit dem Fleischklopfer nicht ohne Weiteres weg. Eben noch späht er durch die Milchglasscheibe einer Haustür, im nächsten Moment liegt er im Krankenhaus und sieht selbst alles verschwommen, vor allem die jüngste Vergangenheit. Eine Treppe, eine eigenartige Melodie, dann rutscht alles wieder weg. Aber Borowski ist nicht das einzige Opfer. Eine alte Frau ist erstochen worden. Ein kleines Mädchen, die Enkelin, ist verschwunden.

Borowski auf der Intensivstation

Eine Passantin wird an der Kieler Förde vor einen fahrenden Lkw gestoßen: ein Gewaltausbruch aus dem Nichts. Kommissar Borowski hört sich an einer nahe gelegenen Berufsschule um, wenig später landet der Hauptkommissar Borowski mit einer schweren Kopfverletzung auf der Intensivstation. Mila Sahin ist in größter Sorge, wieso war sie nicht bei ihm, als ihr Kollege sie brauchte? Sie vermutet einen Zusammenhang zwischen der sinnlosen Tat und dem Angriff auf Borowski.

Merkwürdige Telefonanrufe

Und dann sind da diese merkwürdigen Anrufe, die den Hauptkommissar auf dem Krankenbett erreichen: Ein Mädchen namens Finja behauptet, von seiner Schwester Celina entführt worden zu sein. Celina Lüppertz ist eines der Mädchen, das Borowski an der Berufsschule verhört hat. Als Mila Sahin kurz darauf die Großmutter von Celina erstochen auffindet, stellt sich die Frage, wie gefährlich das Mädchen ist. Ist sie auch für die Attacke auf Borowski verantwortlich? Wird Celina ihrer kleinen Schwester Finja etwas antun? Während Borowski vom Krankenbett aus ermittelt und versucht, Celinas Vertrauen zu gewinnen, fahndet Mila nach den Mädchen: ein Wettlauf gegen die Zeit.

Der "Tatort: Borowski und die große Wut" ist eine Produktion der Nordfilm GmbH im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks für Das Erste, gefördert von der Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

Produktionsteam & Besetzung Regie: Friederike Jehn

Buch: Eva und Volker A. Zahn

Kamera: Sten Mende

Schnitt: Isabel Meier

Besetzung: Klaus Borowski (Axel Milberg), Mila Sahin (Almila Bagriacik), Roland Schladitz (Thomas Kügel), Dr. Kroll (Anja Antonowicz), Sascha Seibert (Roger Bonjour), Celina Lüppertz (Caroline Cousin)

