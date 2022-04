"Borowski und der Schatten des Mondes": Besonderer Tatort mit Milberg Stand: 10.04.2022 08:00 Uhr Im Kieler Tatort heute Abend spielen Vater und Sohn Milberg zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. August Milberg verkörpert den jungen Klaus Borowski in "Borowski und der Schatten des Mondes".

Der 18 Jahre alte August Milberg spielt in der Tatort-Folge "Borowski und der Schatten des Mondes" den jungen Klaus Borowski, der in den 70er-Jahren eigentlich zu Jimi Hendrix nach Fehmarn fahren wollte. Doch nach einem Streit mit seiner damaligen Freundin Susanne bleibt diese spurlos verschwunden.

Obwohl es Schauspieler Axel Milberg eigentlich ein alter Hase ist, war es für ihn ungewohnt mit seinem Sohn August an zwei Drehtagen gemeinsam vor der Kamera zu stehen: "Ich war aufgeregt. August nicht, zumindest äußerlich war er ganz cool. Was es notwendig machte, dass ich meine Aufregung auch nicht zeigte, und verbergen musste, um ihn nicht nervös zu machen." August sei begeistert gewesen von dem Team und der Konzentration von so Vielen auf ein gemeinsames Ziel, so Milberg. "Wenn er nach seiner Schulzeit, die er in diesen Monaten abschließen wird, tatsächlich Schauspieler werden will, tja, dann soll er es versuchen. Er malt, spielt Gitarre, liebt Sport und liest Nietzsche."

AUDIO: Axel Milberg zum Auftritt mit seinem Sohn August beim Tatort (2 Min) Axel Milberg zum Auftritt mit seinem Sohn August beim Tatort (2 Min)

Während Papa Milberg gar nicht mehr aus dem Schwärmen über den Sohnemann heraus kommt, gibt August sich wiederum wortkarg. Über die Dreharbeiten erzählt er: "Mein Vater hat mir tatsächlich keinen einzigen Tipp gegeben, was ich gut fand. Während der Dreharbeiten sah er mich meistens aus der Ferne mit geistreichen Augen an, um mich alsdann wortlos in den Arm zu nehmen und mir Kraft zu spenden." Auf die Frage, ob er beruflich vielleicht in die Fußstapfen seines Vaters treten möchte, antwortet der 18-Jährige lapidar und abgeklärt: "Im Moment ist es kein Berufswunsch von mir, was genau ich mal machen will. Doch wird es wohl mit Kunst verbunden sein." Er stünde jedoch nicht gern im Rampenlicht.

"Borowski und der Schatten des Mondes": Kieler Tatort am 10. April in der ARD

Kriminalhauptkommissar Klaus Borowski wird von einem mysteriösen Fall aus der Vergangenheit eingeholt, der ihn persönlich all die Jahre beschäftigt hat. Er beginnt einen irrationalen Alleingang, der die Beziehung zu seiner Kollegin vor eine Zerreißprobe stellt: Nach einem Herbststurm wird unter einer entwurzelten Eiche ein skelettierter Leichnam gefunden.

Wie Borowski sehr schnell vermutet, sind es die Überreste seiner ersten Freundin Susanne. Als Borowski 16 Jahre war, hatte er mit ihr zusammen zum legendären Jimi-Hendrix-Auftritt auf Fehmarn trampen wollen. Nach einem Streit blieb Susanne jedoch spurlos verschwunden. Rastlos hatte Borowski das Verschwinden aufzuklären versucht.

Begegnung mit der Vergangenheit für Klaus Borowski

Was damals düstere Vermutung war, ist jetzt schlagartig bittere Gewissheit, als die Gerichtsmedizin Kroll die Leiche zweifelsfrei identifiziert. Entschlossener denn je und ohne Rücksprache mit seinen Kolleginnen und Kollegen verfolgt Borowski die sich ihm unverhofft bietende Chance, den damaligen Täter nach all den Jahren doch noch zu stellen. Als Mila Sahin dies durchschaut, ist sie erschüttert von dem tragischen Schicksal ihres Kollegen und deckt ihn zunächst. Doch Borowskis dauernde Alleingänge zwingen sie schließlich, ihren Vorgesetzten Schladitz miteinzubeziehen.

Folge gedreht in Kiel, Trittau und Hamburg

Gedreht wurde im September und Oktober 2019 in Kiel, Schwedeneck, Ahrensburg, Bad Oldesloe, Trittau, und Hamburg. Neben den Milbergs spielen beim Fall mit: Almila Bagriacik (Mila Sahin), Stefan Kurt (Michael Mertins), Lena Stolze (Antje Mertins), Thomas Kügel (Roland Schladitz), Anja Antonowicz (Dr. Kroll), Karsten Antonio Mielke (Kommissar Verhoeven) und Mina Rueffer (Susanne Hansen). Der ehemalige Intendant des NDR Lutz Marmor - ein großer Tatort-Fan - hat ebenfalls einen kleinen Gastauftritt in der Folge. Das Drehbuch stammt von Patrick Brunken und Torsten Wenzel, Regie führte Nicolai Rohde.

Der Fall ist nach der Ausstrahlung drei Monate lang in der ARD Mediathek verfügbar.

AUDIO: Borowski und der Schatten des Mondes (84 Min) Borowski und der Schatten des Mondes (84 Min)

