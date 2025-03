"Borowski und das Haupt der Medusa": Tatort-Preview mit Milberg in Kiel Stand: 06.03.2025 16:06 Uhr "Borowski und das Haupt der Medusa" ist die letzte Kieler Tatort-Folge mit Axel Milberg und Almila Bagriacik. Heute findet die Preview im Schauspielhaus Kiel statt. Sie läuft am 16. März ab 20:15 Uhr in Das Erste.

"Borowski und das Haupt der Medusa" ist der letzte Fall für den Kieler Tatort-Kommissar Klaus Borowski - gespielt von Axel Milberg - in Zusammenarbeit mit der Partnerin Mila Sahin - gespielt von Almila Bagriacik. Nach 21 Jahren ist Schluss mit der Rolle. Lars Kraume hat die letzte Folge inszeniert - nach Drehbuch von Sascha Arango.

Worum geht es in "Borowski und das Haupt der Medusa"?

Ein Leben ohne Verbrechen? Eigentlich unvorstellbar! Um seinen Reisepass zu verlängern, geht Kommissar Klaus Borowski wenige Tage vor seinem Ruhestand aufs Bürgeramt. Als er am Tisch des abwesenden Sachbearbeiters Robert Frost das Foto eines Hauses sieht, kriecht eine unheilvolle Erinnerung in ihm hoch. Bereits als Kind ist ihm dieses düstere Anwesen in Kiel aufgefallen.

Der Besitzer des Hauses, Robert Frost, ist verschwunden und offenbar gibt es noch weitere ungeklärte Todesfälle in der Behörde. Borowski beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Zur Aufklärung bleiben ihm nur wenige Tage. Der Fall wird ganz Kiel in einen Ausnahmezustand versetzen.

August Diehl und Maren Eggers spielen mit

Zum Ensemble des aktuellen Falls gehören neben Bagriacik und Milberg unter anderem: Thomas Kügel, August Diehl, Anja Antonowicz, Maren Eggert und Corinna Kirchhoff.

Ausstrahlungstermin in Das Erste: 16. März

Die Folge "Borowski und das Haupt der Medusa" sendet Das Erste am 16. März um 20:15 Uhr. Ab dann ist der Film auch für sechs Monate in der ARD Mediathek zu sehen.

Dieses Thema im Programm: Tatort | 06.03.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm