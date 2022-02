Boom bei Musikdokus - auch auf der Berlinale Stand: 16.02.2022 14:02 Uhr "Summer Of Soul" steht auf der Shortlist der Oscar-Nominierungen. Diese Woche zeigt die Berlinale Dokus etwa über die Liedermacherin Bettina Wegener oder einen Konzertfilm mit Nick Cave - Analyse eines Booms. Beitrag anhören 4 Min

von Mischa Kreiskott

Rückblick auf die Oscar-Nominierungen: Auf der Shortlist steht "Summer Of Soul", ein Film über das Harlem Kultur- und Musikfestival 1969. Diese Woche zeigt die Berlinale Dokumentarfilme über Musiker wie die Liedermacherin Bettina Wegener, einen Konzertfilm mit dem Kult-Musiker Nick Cave und eine große Dokumentation über die Musik türkischer Gastarbeiter im Deutschland der 60er- und 70er-Jahre

Mischa Kreiskott, aus der NDR Kultur Musikredaktion, kann man da schon von einem Boom der Musikfilme sprechen?

Ja! Definitiv! Das allerdings nicht erst seit dieser Kino- oder Filmsaison. Man kann dieses Phänomen schon seit einigen Monaten beobachten. Musikdokus oder Konzertfilme sind sehr populär. Denken wir nur an den großen Beatles-Film, den Disney im Streamingprogramm hat, oder an diese sehr persönliche und nahe kommende Dokumentation, die man bei Apple TV über Billie Eilish sehen kann. Netflix ist mit vielen Jazz-Themen dabei, Miles Davis, John Coltrane - diverse Dokumentationen wo regionale Spielarten des Hip Hop beleuchtet werden. Ich könnte zig Beispiele nennen.

Woran liegt das denn, es scheint ja ein Publikum zu geben für diese Themen?

Ein Grund ist sicher, dass das Musikinteresse der Menschen sich weit ausdifferenziert hat. Gerade historischere Stoffe, Retro-Themen sind sehr beliebt. Und nehmen wir mal "Summer of Love" als Beispiel: Dieser Film über die New Yorker, die afroamerikanische, Antwort auf Woodstock, mit eindrücklichen Konzertaufnahmen von B.B. King, Mahalia Jackson, Stevie Wonder - ein Festival das völlig vergessen war. Wenn man jetzt diese Bilder sieht, dann hat das einen gewaltigen Kultfaktor.

Ganz ähnlich, und noch deutlich journalistischer ist der Film von Cem Kaya "Liebe, D-Mark und Tod", der in die Welt der anatolischen Musik im Deutschland der 60er- und 70er-Jahre eintaucht, die ja ziemlich abgeschottet war vom Mainstream-Musikbusiness. Sie hat sich in den Hochzeitssälen, in Kulturvereinen oder in diesen kleinen Kassettenläden abgespielt hat. Da bekommt man einen intensiven Einblick.

Das klingt wie ein klassisch öffentlich-rechtliches Dokumentarfilmformat. Wie sieht das denn bei den Produktionen aus, die für Streamingdienste entstehen - ist das vergleichbar?

Absolut, man kann bei Netflix und bei den anderen zum Beispiel ziseliert in die Feinheiten von 90er-Jahre R'n'B einsteigen und kennt sich danach wirklich besser aus. Es gibt andere Phänomene: bei Amazon zum Beispiel "Unzensiert - Bushido's Wahrheit". Das ist eine Biografie aus seiner Sicht, eine Koproduktion mit ihm. Da ist der Begriff "unzensiert" schon lustig gewählt.

Ein ähnliches Gefühl hatte ich bei dieser großen Apple-Produktion über bzw. mit der US-amerikanischen Sängerin Billie Eilish. Da ist man beeindruckt wie nah man ihr kommt, was sie alles preisgibt, über ihre Psyche, ihre Familie, ihre Diagnosen. Gleichzeitig fühlt man sich wie in einer verlängerten Social-Media-Präsenz von Billie Eilish. Sie wirkt dann inszeniert, auch in ihrer Verletzlichkeit - und das ist dann eher eine Erzählung, die ihre Musik grundiert als eine journalistische Produktion.

