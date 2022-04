Bjarne Mädel in Rostock: Zurück an dem Ort, wo alles begann Stand: 27.04.2022 12:14 Uhr Bei einer Veranstaltung in der Hochschule für Musik und Theater Rostock hat der Schauspieler Bjarne Mädel mit Regisseur Andreas Dresen über seine Arbeit gesprochen. Davor besuchte er seine alte Wirkungsstätte: das Rostocker Volkstheater.

von Kathrin Klein

Dunkles Sweatshirt, Jeans, Basecap. So kumpelhaft wie Bjarne Mädel angezogen ist, so begegnet er den Mitarbeitern des Rostocker Volkstheaters. Als erstes läuft ihm Beleuchtungsmeister Roland Marr regelrecht in die Arme. Die Männer kennen sich von vielen Inszenierungen, in denen Bjarne Mädel zwischen 1996 und 1999 Hauptrollen gespielt hat: den Ferdinand in "Kabale und Liebe", Aurelian O in "Hundert Jahre Einsamkeit", den Pozzo in "Warten auf Godot". Und das, obwohl er gerade erst frisch von der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" in Potsdam-Babelsberg gekommen war.

Bjarne Mädel: Besuch beim Rostocker Volkstheater

"Das sind Hauptrollen, die man sonst erst als gestandener Schauspieler bekommt", erzählt der Schauspieler. "Ein Beckett-Stück mit 29, das war schon etwas ganz Besonderes. So ein kleineres Theater ist eine gute Bühne, um sich auszuprobieren".

Die Männer zieht es in die Theater-Kantine. "Es gab hier früher einmal im Monat Schweinshaxe", erinnert sich Mädel. "Da konnte man die Nachmittagsprobe vergessen, weil alle so mit dem Verdauen beschäftigt waren, dass man sich nicht mehr bewegen konnte. Ansonsten gab es entweder Bockwurst oder Boulette."

Europa-Meister mit den Rostocker Theaterfußballern

Heute ist die Kantine zu. Doch essen will Mädel sowieso nichts. Er fastet gerade. "Ich war zur Kostümanprobe für die 'Kranitz'-Serie und bekam die Hose nicht mehr zu - ein guter Anlass, um mal ein bisschen abzunehmen". Drehstart ist Anfang Mai.

In die Kantine zieht es ihn, weil dort die Pokale stehen. Mädel ist Fußball-Europameister. 1998 hat er mit den Rostocker Theaterfußballern den Pokal geholt. 2017 hat er die Rostocker Mannschaft sogar noch einmal unterstützt.

Früherer Kollege: "Der Ruhm hat ihn gar nicht verändert"

"Da kam er mit einem Beutel in der Hand, in dem seine Turnschuhe waren, bei einem Spiel in Berlin einfach so dazu", erzählt Beleuchtungsmeister Marr. "Der ganze Ruhm hat ihn gar nicht verändert. Er ist immer noch derselbe Typ wie damals."

Kicken hat der gebürtige Schleswig-Holsteiner beim TSV Reinbek gelernt. Seine Position: rechtes Mittelfeld. Als Jugendlicher lebt er sieben Jahre in Nigeria, weil sein Vater dort als Bauingenieur arbeitet. In Kalifornien studiert Mädel Weltliteratur und Kreatives Schreiben, später Schauspiel in Babelsberg.

Durchbruch mit der Serie "Stromberg"

Nach dem ersten Engagement am Rostocker Volkstheater geht er ans Hamburger Schauspielhaus. Sein Durchbruch beim Fernsehen ist die Serie "Stromberg" und schließlich seine Rolle als trotteliger Dorfpolizist in "Mord mit Aussicht". Sieben Jahre begeistert er als Tatortreiniger "Schotty" im NDR Fernsehen. Für eine Episode wird das Team sogar mit dem Grimme-Preis geehrt.

Liebevoll nimmt der Schauspieler im Rostocker Volkstheater den Fußball-Pokal in die Hand und witzelt: "Der würde sich richtig gut bei mir zu Hause machen." Leider muss er wieder in die Vitrine - und Mädel zur Veranstaltung "Fokus Film" in der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Dafür ist er eigentlich aus Berlin angereist.

Podiums-Gespräch mit Regisseur Andreas Dresen

Mit Regisseur und Freund Andreas Dresen plaudert er im endlich wieder voll besetzten Saal der Hochschule über seine Rollen und seine erste Regie-Arbeit "Sörensen hat Angst". "Wir hatten mehrere Regisseure zur Auswahl, aber keiner hat uns zu 100 Prozent gefallen", erzählt Mädel. "Aus Spaß habe ich gesagt, dann mache ich es lieber selber. Plötzlich hatte ich den Job, war Hauptdarsteller und Regisseur." Augenzwinkernd fügt er hinzu: "Einziger Vorteil: Es gab viel Lob". Man ahnt: Es war harte Arbeit für den Perfektionisten. Im November steht seine zweite Regie-Arbeit an: "Sörensen fängt Feuer." Natürlich spielt er auch wieder die Hauptrolle.

Bjarne Mädel sieht angenehmen Nebeneffekt beim Tragen von Masken

Apropos: Seit Mädel Hauptrollen im Fernsehen spielt, wird er viel öfter auf der Straße erkannt. Deshalb, erzählt er auf dem Podium, kann er dem Maskentragen in der Corona-Pandemie auch etwas Gutes abgewinnen: Mit einem Mund-Nasen-Schutz werde er weniger angesprochen. "Wenn du du das nicht willst, musst du halt am Theater bleiben", so der Schauspieler. In seinen fünf Jahren am Schauspielhaus Hamburg sei er nur ein einziges Mal von einer Frau im Supermarkt angesprochen worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 27.04.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Spielfilm