"Vice": Christian Bale spielt Dick Cheney Vice - Der zweite Mann , Regie: Adam McKay Vorgestellt von Krischan Koch

Christian Bale ist einer vielseitigsten Hollywoodschauspieler. Er hat Batman gespielt und Bob Dylan, überdrehte Finanzmathematiker und Boxtrainer. Für seine Rolle in "The Fighter" erhielt er 2011 den Oscar. In seinem neusten Film "Vice - Der zweite Mann" spielt Bale den ehemaligen amerikanischen Vizepräsidenten Dick Cheney. Auch diesmal ist er für einen Oscar nominiert.

Filmtrailer: "Vice - Der zweite Mann" 19.02.2019 06:55 Uhr Regisseur Adam McKay beweist sich erneut als bissiger Chronist der jüngeren amerikanischen Geschichte. Sein Film "Vice" ist entlarvend und anklagend, schillernd und höchst amüsant.







Dick Cheney ist ein umstrittener Vizepräsident

Richard Bruce, genannt "Dick" Cheney gilt als einer der mächtigsten und umstrittensten Vizepräsidenten der amerikanischen Geschichte. Die Präsidentschaft von George W. Bush zwischen 2001 und 2009 wurde ganz wesentlich durch ihn geprägt. Dabei hatte der Vize zunächst keine allzu hohe Meinung von seinem künftigen Chef.

Der wortkarge Machtmensch Cheney hat bereits eine steile Karriere hinter sich. In der Amtszeit von Gerald Ford war er der jüngste Stabschef im Weißen Haus. Später unter George Bush wurde er Verteidigungsminister und führte die USA in den ersten Irak-Krieg. Von dessen Sohn George W. musste er zum Amt des Vizepräsidenten erst überredet werden.

Spielszenen wechseln mit Dokumentarmaterial

Regisseur Adam McKay, der 2015 mit dem Film "The Big Short" über die Bankenkrise Furore machte, montiert seine Spielfilmsequenzen mit Dokumentarmaterial. In rasantem Tempo wechselt er zwischen Enthüllungsstory und Politpersiflage, zwischen dramatischen, surrealen und komischen Szenen. Allein Sam Rockwell als George W. sorgt für etliche Lacher. Zu Beginn blendet der Film zurück in Cheneys wenig glanzvolle Vergangenheit mit zahllosen Alkoholexzessen, aus denen seine ehrgeizige Frau (Amy Adams) ihn herausholt.

Die Maskenbilder haben erstaunliche Arbeit geleistet. Aber darunter lässt Christian Bale brillant immer wieder die Skrupellosigkeit des blassen Opportunisten durchschimmern. Cheney suchte nicht die große Bühne. Die Washington Post bezeichnete ihn vielmehr als "Prince of Darkness". Der Vize war ein prinzipienloser, aber mächtiger Strippenzieher, der sein Amt für eigene Wirtschaftsinteressen nutzte. Dem Energiekonzern Halliburton, dessen Chef er vorher war, verschaffte er einen Zweimilliarden-Dollar-Deal. Er schmiedete Intrigen, lancierte falsche Fakten und stach vertrauliche Informationen durch.

Eine hochaktuelle Politsatire

Regisseur Adam McKay beweist sich erneut als bissiger Chronist der jüngeren amerikanischen Geschichte. Die Wirkung dieses Vizepräsidenten reicht bis in die Gegenwart. Mit seinen Entscheidungen hat er ganz wesentlichen Anteil an den heutigen Konflikten im Nahen Osten und der Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft. Eine hochaktuelle Politsatire: entlarvend und anklagend, schillernd und höchst amüsant.

Vice - Der zweite Mann Genre: Biografie Produktionsjahr: 2018 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell Regie: Adam McKay Länge: 132 Min. FSK: ab 12 Jahre Kinostart: 21. Februar 2019

