David Kross als Fußballer Bernd Trautmann Trautmann , Regie: Marcus H. Rosenmüller Vorgestellt von Walli Müller

Der Wechsel eines deutschen Fußballers nach England ist heute keine große Sache mehr - 1949 hingegen war es eine Ungeheuerlichkeit! Als nur vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs Manchester City den deutschen Torwart Bert Trautmann unter Vertrag nahm, machten die Fans dem Verein die Hölle heiß. Den „Feind“ wollte keiner im Team haben. Ein Historiendrama von Marcus H. Rosenmüller erzählt nun, wie der deutsche Keeper es schließlich schaffte, zum Idol der englischen Fußballfans zu werden.

Der deutschte Soldat Bert Trautmann entdeckt in britischer Kriegsgefangenschaft sein Fußballtalent, bleibt in England und steht für den ehemaligen Feind im Tor. Nun wurde seine Geschichte verfilmt.







Der Regisseur ist ein echter Fußballfan

Zur Vorpremiere seines Films in Trautmanns Geburtsstadt Bremen kommt Marcus H. Rosenmüller direkt aus dem Weserstadion. Wenigstens eine Halbzeit vom Werder-Spiel hat er vor dem Kino-Termin noch geschafft. Der Mann liebt Fußball und gesteht: "Ich bin absoluter Fußballfan und war deswegen noch verblüffter, dass ich noch nie von der Geschichte Trautmann gehört habe."

Der Stoff hat Rosenmüller dann so begeistert, dass er, der Spezialist für moderne bayerische Heimatfilme, sich erstmals auf eine deutsch-britische Koproduktion einließ, gedreht in englischer Sprache. Bernd Trautmanns Geschichte beginnt im Film 1945 in einem englischen Kriegsgefangenenlager.

Fußballspielen in englischer Gefangenschaft

Es ist Trautmanns Glück, dass der Geschäftsmann Jack Friar ihn im Lager Fußball spielen sieht. Er kann ihn als Laden-Hilfe gebrauchen - und als Verstärkung für den kleinen Fußballverein, den er trainiert. Seine Familie allerdings ist "not amused".

Trautmanns Lebensgeschichte, die in Wirklichkeit ein paar Haken schlug, wurde für den Film sehr verdichtet. Die Dialoge wirken oft gedrechselt und die anfängliche Sprach-Barriere wird in der deutschen Synchronisation völlig eingeebnet. Dennoch ist die Geschichte berührend, weil sie deutlich macht, was es den europäischen Nachbarn nach 1945 abverlangt hat, überhaupt wieder mit den Deutschen zu reden.

Regisseur Rosenmüller, der vor Bernd Trautmanns Tod 2013 noch ausführlich mit ihm sprechen konnte, weiß, wie sehr dem Fußballer an der Versöhnung zwischen den Völkern gelegen war. Er erinnert sich: "Er hat gesagt, sein neues Leben hat im Kriegsgefangenenlager begonnen. Erst da konnte er sich dieser Gehirnwäsche entledigen. Im Alter hat er dann eine Stiftung gegründet, mit dem Ziel, dass sich englische und deutsche Jugendliche kennenlernen, Begegnungen stattfinden, gegeneinander Fußball spielen, damit Vorurteile weggewischt werden."

Trautmann-Darsteller Kross hat sich gründlich vorbereitet

Trailer 02:08 Filmtrailer zum Fußballdrama "Trautmann" David Kross spielt im Drama "Trautmann" die Torwartlegende Bert Trautmann, der im Nachkriegsengland für Manchester United spielte und sein Leben für den Fußball riskierte. Video (02:08 min)

David Kross spielt Trautmann als sympathisch zurückhaltenden, geradlinigen Menschen. Er hält den Hass, der ihm in England anfangs entgegenschlägt, aus und vollbringt später im Tor von Manchester City Wunderdinge.

Wer so einen Weltklasse-Keeper glaubwürdig spielen will, kann sich nicht einfach ins Tor stellen. Kross hat richtig hart trainiert. Es sagt: "Ich habe selbst viel Fußball gespielt in meiner Jugend, aber im Tor stand ich vorher noch nie. Da musste ich dann erst mal Torwart-Training nehmen und das alles lernen. Aber das war super, weil so konnte ich mich dann einmal im Leben wie ein Fußballprofi fühlen."

Die Stadion-Szenen feiern den Fußball, der Film insgesamt die Völkerverständigung - zwei gute Gründe, sich "Trautmann" anzuschauen.

Trautmann Genre: Biografie Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Deutschland, Großbritannien, Irland Zusatzinfo: mit David Kross, Freya Mavor, John Henshaw Regie: Marcus H. Rosenmüller Länge: 120 Min. FSK: ab 12 Jahre Kinostart: 14. März 2019

