Stand: 15.01.2019 12:23 Uhr

"Der Spitzenkandidat": Politdrama mit Hugh Jackman Der Spitzenkandidat , Regie: Jason Reitman Vorgestellt von Krischan Koch

Der australische Schauspieler Hugh Jackman ist vor allem als Actionstar bekannt, als Wolverine in der Filmreihe "X-Men" oder in dem Thriller "Passwort Swordfish". Für seine Rolle in dem Musical "Les Misérables" war er 2013 für den Oscar nominiert. Jetzt spielt Jackman in "Der Spitzenkandidat" den Präsidentschaftskandidaten Gary Hart, der 1988 an einer außerehelichen Affäre scheiterte.

Filmtrailer: "Der Spitzenkandidat" 16.01.2019 06:40 Uhr Actionstar Hugh Jackman spielt den Politiker alles andere als glamourös und Regisseur Reitman inszeniert "Der Spitzenkandidat" als entlarvendes und eindringliches Politdrama.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

1988 galt er bei den Demokraten als aussichtsreichster Kandidat für eine Präsidentschaftskandidatur. Der gut aussehende Senator von Colorado, Gary Hart, wurde bereits mit Kennedy verglichen: gewandt, eloquent und volksnah. Viele sahen in ihm schon den nächsten amerikanischen Präsidenten nach Ronald Reagan. Bis zu jener Zeit wurde das Privatleben der Politiker in der Öffentlichkeit noch nicht breitgetreten. Doch Ende der 80er-Jahre ändert sich das auf einmal.

Der Präsidentschaftskandidat hat eine Affäre

Nach einer Bootspartie taucht auf einmal ein Foto in der Presse auf: Gary Hart mit einer blonden Frau auf dem Schoß. Gierig stürzt die Presse sich auf eine angebliche Affäre mit Donna Rice und bringt seine aussichtsreiche Kampagne ins Wanken. Reporter des "Miami Herald" beschatten den Kandidaten Tag und Nacht und observieren sein Haus. Der Senator, der in Interviews und auf Pressekonferenzen stets souverän aufgetreten ist, reagiert dünnhäutig.

Ein Fest für den Boulevardjournalismus

Regisseur Jason Reitman, bekannt durch die temporeiche George-Clooney-Komödie "Up in the Air", geht es nicht so sehr um den Aufstieg und Fall des Spitzenkandidaten Gary Hart. Er möchte vielmehr zeigen, wie sich politischer und Boulevard-Journalismus vermischen. Die Affäre stellt für ihn eine Zäsur dar, die der Film eher realistisch kühl ohne die übliche Hollywood-Dramatik schildert.

Der Regisseur verzichtet auf schlüpfrige Details

Der markante Actionstar Hugh Jackman spielt den Kandidaten alles andere als glamourös und Reitman verzichtet vollkommen auf schlüpfrige Details. Kein Sex, keine nackte Haut, Donna Rice tritt kaum in Erscheinung. Stattdessen zeigt der Film die hysterische Betriebsamkeit in den Redaktionsräumen und die Sensationsgier, wenn die Journalistenmeute mit Übertragungswagen Gary Harts Landhaus belagert. Auch sein eigenes Team stellt Fragen.

Heute, 30 Jahre später, wäre Gary Hart über diese Affäre vermutlich nicht gestolpert. Seit Clintons Seitensprung mit Monica Lewinsky und erst recht angesichts der Twitter-Exzesse des gegenwärtigen US-Präsidenten hat die politische Öffentlichkeit viel von ihrer Seriosität verloren. Das führt uns Jason Reitmans Film sehr deutlich vor Augen. Ein kühles, aber auch entlarvendes und eindringliches Politdrama.

Der Spitzenkandidat Genre: Biografie Produktionsjahr: 2018 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons Regie: Jason Reitman Länge: 112 Min. FSK: ab 6 Jahre Kinostart: 17. Januar 2019

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 16.01.2019 | 06:40 Uhr