Berlinale-Motto: "Das Private ist politisch"

Das Berlinale-Filmfestival steht in diesem Jahr unter dem Motto "Das Private ist politisch". Die Verantwortlichen finden, dass der Slogan der 68er-Frauenbewegung derzeit neue Aktualität erfährt. Das Motto spiegelt sich auch in den Filmbeiträgen, die das Festival-Team am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Themen sind unter anderem Kindheit, Familie, Geschlechtergerechtigkeit und Ernährung.

Auch zwei Hamburger Produktionen im Wettbewerb

Auf dem Teppich wird erneut viel Prominenz erwartet: die Schauspielerin Tilda Swinton, der Schauspieler Christian Bale, die Französin Catherine Deneuve und der britische Schauspieler Martin Freeman. Einer der prominenten deutschen Gäste wird der Hamburger Regisseur Fatih Akin sein. Akins Film "Der Goldene Handschuh" gehört zu den Wettbewerbsfilmen, ebenso wie eine zweite Produktion, die vorwiegend in Hamburg gedreht wurde: "Systemsprenger" von Regisseurin Nora Fingscheidt.

Letztes Filmfestival für Direktor Kosslick

Für den derzeitigen Festivaldirektor Dieter Kosslick wird es die letzte Berlinale sein. Der 70-Jährige räumt den Posten nach 18 Jahren. Im kommenden Jahr - zum 70-jährigen Jubiläum des Filmfestivals wird er von einer Doppelspitze abgelöst. Dann übernehmen der Italiener Carlo Chatrian und die Niederländerin Mariette Rissenbeek die Leitung.

Start am 7. Februar

Das diesjährige Festival findet vom 7. bis zum 17. Februar statt. Insgesamt werden 400 Filme gezeigt. 17 Filme konkurrieren um den Goldenen Bären - davon sieben von weiblichen Filmemacherinnen. Mit mehr als 41 Prozent ist die Frauenquote damit im Vergleich zu anderen internationalen Festivals hoch. Im französischen Cannes waren es zuletzt 14 Prozent, beim Filmfestival in Venedig weniger als fünf Prozent.

