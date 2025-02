Berlinale 2025: Wer holt heute den Goldenen Bären? Stand: 22.02.2025 15:00 Uhr Morgen endet die erste Berlinale unter der neuen Leitung von Tricia Tuttle, heute werden ihre Preise vergeben. Klare Favoriten zeichnen sich in der Kinofachpresse nicht ab. Kriegt das Drama "Yunan", gedreht auf einer Hallig, einen der Bären?

von Patricia Batlle

Ab 16.30 Uhr bietet die Berlinale den Livestream auf den roten Teppich für die heutige Preisvergabe-Gala im Berlinale Palast am Potsdamer Platz an. Die Übertragung ist live auf der Social-Media-Präsenz des Festival zu sehen. Ab 18 Uhr wird sich zeigen, wen die siebenköpfige Jury unter Vorsitz des US-Regisseurs Todd Haynes für den diesjährigen Goldenen Bären auserkoren hat. "Normalerweise gibt es diesen einen Film, auf den sich alle einigen - diesmal nicht", sagt NDR Kultur Filmexpertin Anna Wollner. "Vielleicht wird es eine politische Entscheidung oder eine Überraschung."

Kriegt vielleicht also der zweite Spielfilm von Ameer Fakher Eldin, der seit Jahren in Hamburg lebt, eine Auszeichnung für "Yunan", den er mit Hanna Schygulla und Tom Wlaschiha auf der Hallig Langeneß gedreht hat? Das stille Exil-Drama mit poetisch-verträumten Elementen voller wilder Natur handelt von einem Schriftsteller, der während eines Sturms auf der Hallig wieder zu sich selbst findet.

Regisseurin Maria Schrader ist Teil der Wettbewerbsjury

Mit in der Jury gewirkt haben die aus Hannover stammende Schauspielerin, Regisseurin und Emmy-Gewinnerin Maria Schrader ("Vor der Morgenröte", "She Said") und die Münchner Kostümbildnerin Bina Daigeler. Letztere hat bereits mit Größen wie Ridley Scott, Wim Wenders, Pedro Almodóvar und Oliver Stone zusammengearbeitet.

Chancen hat auch der einzige Dokumentarfilm "Timestamp" von Kateryna Gornostai über den Schulalltag im Ukraine-Krieg. Bereits 2023 und 2024 haben Dokumenationen den Goldenen Bären ergattert, zuletzt war es mit "Dahomey" ein Film über Raubkunst.

Auch das Drama mit Science-Fiction-Anleihen "Mother's Baby" der Österreicherin Johanna Moder - der zum Teil in der Hamburger Elbphilharmonie gedreht wurde - könnte einen Bären erhalten. Er wurde von der Filmpresse gut aufgenommen. Ebenso der brasilianische Film "The Blue Trail" von Gabriel Mascaro. über eine Seniorin, die in eine Kolonie für alte Menschen abgeschoben werden soll und Zuflucht auf dem Amazonas sucht.

Oder Michel Francos nüchternes Drama "Dreams" um ein Machtgefälle in einer Beziehung. Jessica Chastain spielt darin eine sehr wohlhabende Kunstmäzenin mit Vorliebe für Ballett. Sie führt eine ungleiche Beziehung mit dem brillanten und deutlich jüngeren mexikanischen Tänzer - der sich jedoch illegal in Kalifornien aufhält. Sein Reinplatzen in ihr Leben erschüttert ihre sorgfältig aufgebaute Welt - das lässt sie ihn spüren.

Videos 3 Min Hamburg mit vier Filmen auf der Berlinale vertreten Regisseur Armeer Fakher Eldin hat es mit seinem zweiten Film "Yunan" in den Wettbewerb der Berlinale geschafft. 3 Min

Den Goldenen Ehrenbären des Festivals hat dieses Jahr die Schottin Tilda Swinton gleich am Eröffnungsabend erhalten - aus den Händen des gebürtigen Wolfsburgers Edward Berger.

Nach der Preisverleihung laufen in den Berlinale-Kinos noch die Gewinnerfilme am Publikumstag. Bei der Halbzeit konnte das Internationale Festival bereits 15.000 mehr verkaufte Karten als 2024 verzeichnen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Vormittag | 22.02.2025 | 09:55 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Filmfestival