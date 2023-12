Berlinale 2024: Nora Fingscheidt und Josef Hader beim Festival Stand: 15.12.2023 15:09 Uhr Am Donnerstag hat die Berlinale erste Filme der Sektion Panorama bekanntgegeben. Dazu gehören das neue Drama der Braunschweigerin Nora Fingscheidt ("Systemsprenger") und eine Tragikomödie des Kabarettisten Josef Hader.

von Patricia Batlle

Diese Woche sorgt die kommende Berlinale für viele Schlagzeilen. Nun steht ebenso fest, wer die neue Intendantin ab April 2024 sein wird (Tricia Tuttle) und wer den Jury-Vorsitz beim kommenden Wettbewerb innehat: Die Kenianierin Lupita Nyong'o ("12 Years A Slave", "Star Wars", "Black Panther") übernimmt ab dem 15. Februar 2024 diese Aufgabe. Was fehlte, waren noch Filme, die laufen werden. Das Festival hat jetzt die ersten Titel verkündet.

So präsentiert der Österreichische Kabarettist Josef Hader nach "Wilde Maus"seine nächste Tragikomödie "Andrea lässt sich scheiden" in der Sparte Panorama. Darin spielt Birgit Minichmayr eine Polizistin auf dem Land, die kurz vor der Scheidung steht. Aus Versehen läuft ihr eines Nachts ihr betrunkener Noch-Ehemann (Josef Hader) vor die Haube - und sie begeht Fahrerflucht.

"The Outrun" mit Saoirse Ronan: Vom Sundance zur Berlinale 2024

Außerdem läuft im Panorama das neue Drama "The Outrun" der in Braunschweig geborenen Regisseurin Nora Fingscheidt ("Systemsprenger") und feiert in Berlin internationale Premiere. Uraufführung des Dramas ist im Januar bereits beim US-Filmfest Sundance. Darin spielt die US-amerikanisch-irische Schauspielerin Saoirse Ronan die trockene Alkoholikerin Rona, die in ihre Heimat auf die entlegenen schottischen Orkney-Inseln zurückkehrt. Dort vermischen sich ihre Kindheitserinnerungen mit der letzten, von Sucht geprägten Zeit.

Die internationale Koproduktion wurde unter anderem von der Hamburger Produktionsfirma Weydemann Bros. produziert und von der Moin Filmförderung unterstützt. In Hamburg wurde ein Teil des Films nach den Dreharbeiten bearbeitet. Auch ihr internationaler Durchbruch "Systemsprenger" lief zuerst bei der Berlinale - damals im internationalen Wettbewerb.

"Das deutsche Kettensägenmassaker" bei Berlinale-Retrospektive

Die Retrospektive zeigt unter dem Titel "Das andere Kino - Aus dem Archiv der Deutschen Kinemathek" 21 Langfilme und zwei Kurzfilme aus dem Zeitraum 1960 bis 2000. Mit dabei ist etwa der Klassiker "Das deutsche Kettensägenmassaker" von Christoph Schlingensief (1990), "Engel aus Eisen" von 1980 von Thomas Brasch und "Supermarkt" von Roland Klick (1974). Ebenso das Spielfilm-Regiedebüt der Fotografin, Regisseurin und Kamerafrau Elfi Mikesch aus Österreich, "Macumba" von 1982. Die kommende Berlinale läuft vom 15. bis 25. Februar 2024.

