Berlinale 2024: Martin Scorsese und Nora Fingscheidt beim Festival

von Patricia Batlle

US-Regisseur, Autor und Produzent Martin Scorsese erhält den Goldenen Ehrenbären der Berlinale 2024. Das hat das Festival bekanntgegeben. Der Preis wird dem Oscar-Preisträger, der vor wenigen Tagen 81 Jahre alt geworden ist, am 20. Februar für sein Lebenswerk verliehen. Aktuell läuft sein Drama "Killers of the Flower Moon" im Kino.

„Für jeden, der Film als die Kunst betrachtet, eine Geschichte so zu gestalten, dass sie sowohl ganz persönlich als auch universell ist, ist Martin Scorsese ein unübertroffenes Vorbild", so das Berlinale-Leitungsduo Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian. "Sein Blick auf die Geschichte und die Menschheit hat uns geholfen, zu verstehen und zu hinterfragen, wer wir sind, woher wir kommen. 'Killers of the Flower Moon', sein jüngster Film, ist eine seiner größten Errungenschaften. Wie Scorsese selbst so wortgewandt sagte, ist der Film eine 'Anerkennung des Ausmaßes an Terror, den die Osage-Gemeinschaft erlitten hat, und so auch eine Art Trost spenden könnte'."

Der preisgekrönte Regisseur ist bekannt für zahlreiche Filme, darunter "Taxi Driver", "Wie ein wilder Stier", "Casino", Aviator", "The Wolf of Wall Street" und "Gangs of New York". Davon liefen einige bei der Berlinale - und 2008 eröffnete seine Rollings-Stones-Dokumentation "Shine a Light" sogar das Festival.

Adam Sandler, Carey Mulligan zu Gast in "Berlinale Special"

Hollywoodstar Adam Sandler wird auf dem Festival seinen neuen Film "Spaceman" vorstellen. "Es ist uns eine ganz besondere Freude, zum ersten Mal Adam Sandler in Berlin begrüßen zu dürfen", so der Festivalleiter Carlo Chatrian. Auch Sandlers Filmpartnerin in dem Science-Fiction, Carey Mulligan (aktuell zu sehen in "Maestro"), werde bei dem Filmfestival in Berlin erwartet. Auch Julia von Heinz ("Und morgen die ganze Welt") wird in der Reihe ihr jüngstes Werk "Treasure" präsentieren, das mit Lena Dunham und Stephen Fry besetzt ist.

Seit Anfang Dezember steht zudem fest, wer die neue Intendantin ab April 2024 sein wird (Tricia Tuttle) und wer den Jury-Vorsitz beim kommenden Wettbewerb innehat: Die Kenianierin Lupita Nyong'o ("12 Years A Slave", "Star Wars", "Black Panther") übernimmt ab dem 15. Februar 2024 diese Aufgabe.

"The Outrun" mit Saoirse Ronan: Vom Sundance zur Berlinale 2024

Außerdem läuft im Panorama das neue Drama "The Outrun" der in Braunschweig geborenen Regisseurin Nora Fingscheidt ("Systemsprenger") und feiert in Berlin internationale Premiere. Uraufführung des Dramas ist im Januar bereits beim US-Filmfest Sundance. Darin spielt die US-amerikanisch-irische Schauspielerin Saoirse Ronan die trockene Alkoholikerin Rona, die in ihre Heimat auf die entlegenen schottischen Orkney-Inseln zurückkehrt. Dort vermischen sich ihre Kindheitserinnerungen mit der letzten, von Sucht geprägten Zeit.

Die internationale Koproduktion wurde unter anderem von der Hamburger Produktionsfirma Weydemann Bros. produziert und von der Moin Filmförderung unterstützt. In Hamburg wurde ein Teil des Films nach den Dreharbeiten bearbeitet. Auch ihr internationaler Durchbruch "Systemsprenger" lief zuerst bei der Berlinale - damals im internationalen Wettbewerb.

Der Österreichische Kabarettist Josef Hader nach "Wilde Maus" präsentiert ebenfalls seine nächste Tragikomödie "Andrea lässt sich scheiden" in der Sparte Panorama. Darin spielt Birgit Minichmayr eine Polizistin auf dem Land, die kurz vor der Scheidung steht. Aus Versehen läuft ihr eines Nachts ihr betrunkener Noch-Ehemann (Josef Hader) vor die Haube - und sie begeht Fahrerflucht.

"Das deutsche Kettensägenmassaker" bei Berlinale-Retrospektive

Die Retrospektive zeigt unter dem Titel "Das andere Kino - Aus dem Archiv der Deutschen Kinemathek" 21 Langfilme und zwei Kurzfilme aus dem Zeitraum 1960 bis 2000. Mit dabei ist etwa der Klassiker "Das deutsche Kettensägenmassaker" von Christoph Schlingensief (1990), "Engel aus Eisen" von 1980 von Thomas Brasch und "Supermarkt" von Roland Klick (1974). Ebenso das Spielfilm-Regiedebüt der Fotografin, Regisseurin und Kamerafrau Elfi Mikesch aus Österreich, "Macumba" von 1982. Die kommende Berlinale läuft vom 15. bis 25. Februar 2024.

