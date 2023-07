Stand: 13.07.2023 20:00 Uhr Bayerischer Buchpreis 2023 - Ehrenpreis für Florian Illies

Schriftsteller Florian Illies ("Generation Golf") erhält beim Bayerischen Buchpreis den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. Das kündigten die Veranstalter am Donnerstag in München an. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) werde ihm die Auszeichnung am 7. November in der Münchner Residenz bei einem Festakt übergeben. "Florian Illies malt mit Worten. Seine Bücher sind Collagen der Zeitgeschichte - unterhaltsam, humorvoll, kritisch und dabei nie langweilig", würdigte Söder den Preisträger. Er fange gekonnt die Atmosphäre vergangener Zeiten in starken Geschichten ein. | Sendebezug: 13.07.2023 17:40 | NDR Kultur