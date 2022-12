"Avatar 3": Was ist über die Fortsetzung schon bekannt? Stand: 28.12.2022 13:35 Uhr Seit seinem Start am 14. Dezember in Deutschland hat "Avatar 2" fast drei Millionen Zuschauer ins Kino bewegt. Regisseur James Cameron hat bereits einige Details zu "Avatar 3" in Interviews verraten.

Der Großteil des nächsten Filmes "Avatar 3" ist schon abgedreht. Die langjährigen Vorbereitungen zu den 16 Monate dauernden Dreharbeiten in Neuseeland - ob unter Wasser oder mit der Motion-Capture-Technik vor dem Greenscreen - zu "Avatar 2 - The Way of Water" haben auch bereits den Großteil der Szenen für die Fortsetzung beinhaltet.

James Cameron: Vier fertige Drehbücher für "Avatar"-Fortsetzungen

Im Gespräch mit dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter" hat 68-jährige Regisseur, Produzent und Drehbuchautor James Cameron gesagt: "Wir wissen genau, wo wir hinwollen, wenn wir die Gelegenheit dazu erhalten. Diese Gelegenheit basiert ganz einfach auf Einspielergebnissen: Ob die Fans die Fortsetzung wollen, ob sie den (zweiten Film) genug mögen." Laut Daten des "Hollywood Reporter" liegen allein die Produktionskosten für "Avatar 2" wohl bei etwa 350 Millionen US-Dollar - ohne Marketingbudget. Damit dürfte "The Way of Water" als einer der teuersten Filme aller Zeiten gelten.

Wie James Cameron, der mittlerweile von den Vereinigten Staaten nach Neuseeland gezogen ist, im Interview weiter erzählt hat, sieht der weitere Plan für die "Avatar"-Reihe so aus: "Avatar 3" ist zum Großteil abgedreht, Teil vier ist für 2026 geplant und für Teil 5 gibt es bereits ein Drehbuch: "Es ist alles aufgeschrieben, von vorn bis hinten: vier Drehbücher - und das Design stehen", sagt der kanadische Regisseur.

Potentieller Kinostart für "Avatar 3" im Dezember 2024

Da die Filme - wie früher die "Herr der Ringe"- und die "Hobbit-"Trilogie früher immer im Dezember erschienen, scheint die "Avatar"-Saga sich auch an diesen Termin zu halten. Der US-Starttermin für "Avatar 3" scheint der 20. Dezember 2024 zu sein. Da der US-Starttermin zwei Tage hinter dem deutschen liegt, führt der Verband der Filmverleiher die deutschen Startdaten für "Avatar"-Fortsetzungen so auf:

Höchstwahrscheinlich bleibt der Fiesling der nächsten Teile der Avatar von Colonel Miles Quaritch, gespielt von Stephen Lang. Im nächsten Kapitel mit noch unbekanntem Titel dürfte es weiterhin um die Kernfamilie um Jake Sulley (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldaña) gehen, sowie wohl um die rätselhafte Vaterschaft der Teenagerin-Na'vi Kiri (Sigourney Weaver) und um Spider (Jack Champion). Letzterer ist seit "Way of Water" Teil der Sully-Familie.

Auch Kate Winslet und Cliff Curtis als Anführerin und Anführer des maritimen Avatar-Clans Metkayina dürften wieder eine prominente Rolle spielen, da viele der abgedrehten Szenen unter Wasser gedreht wurden.

