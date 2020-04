Stand: 21.04.2020 11:13 Uhr - NDR 1 Radio MV

Autokino in Güstrow zeigt Klassiker

Kunst und Kultur im öffentlichen Raum sind in der derzeitigen Corona-Krise nicht möglich. Besser gesagt: Fast nicht möglich, denn ein paar Unternehmern aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern gelingt es seit eineinhalb Wochen, Menschen in öffentlichen Veranstaltungen zusammenzuführen und dabei alle Sicherheitsabstände zu wahren. Sie haben in ihrer Heimatstadt ein Autokino eröffnet, derzeit das einzige im ganzen Bundesland. Seit Ostern laufen auf einem Betriebsgelände am Rande der Barlachstadt Güstrow täglich Filme, und das mit großer Resonanz. Matthias Schümann hat eine Vorstellung besucht.

Dieser Kinoabend beginnt mit Motorengeräuschen. Der Weg zur Leinwand führt durch ein Gewerbegebiet, vorbei an Werk- und Lagerhallen und riesigen Stapeln aus Holzpaletten. Über schmale Wege gelangen die Besucher auf einen schlichten Platz zwischen zwei Firmengebäuden, und eine junge Frau, die sich als Caro Sternhagen vorstellt, gibt am Autofenster eine Einweisung: "Wir haben hier unsere wunderschöne LED-Wand vor uns, der Ton kommt bei uns über eine Radiofrequenz, die dürft ihr auch gleich einstellen, das ist die 91,6, und nach einer kurzen Ansage gehts dann gleich los!"

Alle Altersgruppen im Publikum

Gut 30 Autos stehen auf dem Platz, viele mit Güstrower Kennzeichen, etliche kommen aber auch von weiter her, aus Parchim, Wismar oder Rostock. Rechts neben der meterhohen Leinwand decken sich die Besucher an einem Verkaufsstand mit Nachos und Popcorn ein, und nach einem Werbeblock beginnt der Film. An diesem frühen Abend gibt es den "König der Löwen".

Auf dem Programm des Autokinos Güstrow stehen neben dem Disney-Animationsfilm aktuelle Produktionen wie "Rocketman", "Parasite" oder "Der Joker". Entsprechend gemischt ist das Publikum, erzählt Caro Sternhagen. Die Allerkleinste, die dagewesen sei, war gerade acht Monate alt. Auch Großeltern kämen, die zum Teil über 80 sind.

Autokino-Idee nach "Corona-Schockstarre"

Die Betreiber des Autokinos sind Unternehmer, die schwer unter den Corona-Schutzmaßnahmen zu leiden haben. Ein Gastronom, der keine Gäste mehr hat, der Betreiber eines Filmclubs ohne Zuschauer, ein Veranstaltungstechniker ohne Veranstaltungen. Die Organisatoren kennen sich von früheren gemeinsamen Aktionen. Die Idee mit dem Autokino kam ihnen allerdings erst nach einer gewissen Schockstarre, erinnert sich Mathias Illig, Betreiber der Firma mvs Veranstaltungstechnik.

Zwischen der Idee für ein Autokino und der praktischen Umsetzung vergingen nur wenige Tage. Besonders heikel war die Zuweisung einer Radiofrequenz durch die Bundesnetzagentur. Normalerweise dauert das Wochen. Die Güstrower bekamen sie innerhalb kürzester Zeit. Genauso spontan und schnell reagierten die Gäste. Die ersten beiden Veranstaltungen waren nach einer Dreiviertelstunde ausverkauft. Jetzt liege die Auslastung pro Veranstaltung bei 90 Prozent.

Thomas Hänsel betreibt in Güstrow eine Kneipe namens "Schnickschnack". In den vergangene Wochen behalf Hänsel sich mit dem Verkauf von Mittagsgerichten außer Haus. Das Autokino bietet nun die Möglichkeit einer weiteren sinnvollen Beschäftigung, nicht nur für ihn selbst: Die Servicekräfte am Verkaufsstand arbeiten sonst in seinem Restaurant.

Neue Formen des Zusammenseins

Bei den Besuchern des Autokinos herrscht Zufriedenheit. Sie schätzen die Ablenkung in "dieser schweren Zeit." Andere wollten eigentlich schon immer mal ins Autokino: "Wir sind jetzt über 60 und haben das nie geschafft. Und jetzt haben wir es geschafft, dank Corona." Die meisten freuen sich, einfach nur rauszukommen oder den Kindern etwas Abwechslung bieten zu können.

Ob das Autokino eine Zukunft hat, wissen die Betreiber noch nicht. Aber schon jetzt häufen sich die Anfragen zum Beispiel von Unternehmen der Umgebung, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal wieder zusammenführen möchten, ohne das Kontaktverbot zu missachten.

Das Programm ist im Internet unter Autokino Güstrow und in den sozialen Medien zu finden.

