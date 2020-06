Stand: 06.06.2020 06:00 Uhr - NDR 90,3

Akin und Huntgeburth beim Autokino Heiligengeistfeld

Am Sonnabend um 20 Uhr soll auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg das Autokino vom Zeise Kino in Ottensen mit Platz für 500 Fahrzeuge starten. Ein enormer technischer Aufwand: Es soll so wenig Stau wie möglich geben. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer sollen etwas sehen und hören können. So langsam kann man sich vorstellen, wie Autokino dort werden könnte, berichtet Hamburg 90,3-Reporter Danny Marques Marcalo von den Aufbauarbeiten.

Da stehen sie nun: Zwei riesige LED-Bildschirme sind an einer Wand aus 30 gelben, gestapelten Lkw-Containern angebracht. Vorne und hinten hängt jeweils ein Bildschirm. Sozusagen Kino 1 und Kino 2. Im Autokino auf dem Heiligengeistfeld können zwei Filme parallel gezeigt werden. Der Ton der Filme wird sich nicht vermischen: Er kommt aus dem Radio, wie Torsten Weis erklärt. Er ist Geschäftsführer des Event-Veranstalters Bergmann Gruppe: "Der Ton kommt direkt vom Film und wird auf einer Radiofrequenz in die Autoradios gesendet." Der Besucher bekomme auf Schildern mitgeteilt, welche Frequenz einzustellen sei. So könne er die Frequenz suchen und sein Auto sei mit dem Filmton verbunden, sagt Weis.

Autokino: Gemeinschaftsprojekt mit Zeise Kino in Ottensen

Zusammen mit dem Zeise Kino in Ottensen stellt Weis das Autokino auf die Räder. Ein wichtiges Thema ist die An- und Abfahrt. Es soll auf St. Pauli keinen Stau geben. Deswegen starten die Filme auf beiden LED-Wänden zeitversetzt, der Verkehr wird geführt. "Die Auffahrt ist auf der Glacischaussee. Dort fahren die Gäste rein. Wir leiten sie dann ein Stück um die Kinoflächen herum und führen sie an den Check-In-Punkt. Da zeigen sie ihre QR-Codes, ihre Scancodes." Dort sei etwa erkennbar, dass Kino 1 gebucht sei, erzählt Weis. "Dann gibt es eine Durchfahrt für Kino 1."

Während der Vorführung im Auto bleiben

Während der Vorstellung müssen die Gäste im Auto bleiben - außer, sie gehen auf eine der Toiletten. Popcorn gibt es auch: Beim Kauf der Onlinetickets kann man ein Snackpaket mitbuchen, das man bei der Einfahrt erhält. Weis ist sich sicher, dass jeder gut sehen können wird - auch wenn es voll ist. Deswegen hängen die LED-Wände so, dass sie am unteren Ende fast drei Meter über dem Boden sind und am oberen 14 Meter über dem Boden.

Wichtig ist auch die Aufstellung der Autos. Je weiter weg sie parken, desto weiter stehen diese auseinander. "Das fächert sich wie so ein Dreieck auf. Das haben wir schon getestet, da ist kein Bildverlust. Höhere Fahrzeuge sind willkommen, allerdings werden wir die eher ins hintere Drittel stellen, weil die Dachhöhe ein Bildblocker sein könnte." Er glaube, dass man weiter hinten sogar den besseren Blick habe.

Lindenberg-Film, "Bullitt" und "Absolute Giganten" im Programm

Los geht es am Sonnabend mit Hermine Huntgeburths Kinobiografie von Udo Lindenberg "Lindenberg! Mach dein Ding!" Anschließend kommen Regisseurin Huntgeburth und Produzent Michael Lehmann für Fragerunden hinzu. Dafür wird ein durchsichtiger Container aufgestellt. Hier drin wird gefilmt, das Bild auf die LED-Wand gespielt.

Gäste soll es immer wieder geben, sagt Zeise-Geschäftsführer Matthias Elwardt, der das Programm zusammengestellt hat. "Wir fangen an mit 'Absolute Giganten', aber es läuft auch so etwas wie 'Bullitt'." Im Kult-Actionfilm rast Steve McQueen mit dem legendären Ford Mustang durch die Straßen von San Francisco. Einige dieser Mustangs fahren ab diesem Wochenende durch die Straßen von St. Pauli ins Autokino, wie Elwardt erzählt: "Es haben sich bei uns Leute gemeldet, die genau das Auto fahren, was Steve McQueen in dem Film gefahren ist. Da kommen die Fanclubs der entsprechenden Autos."

Fatih Akin und Adam Bousdoukos zeigen "Soul Kitchen"

Die Auffahrt auf das Gelände ist laut Veranstalter "immer ab 60 Minuten vor Filmbeginn möglich". Am Mittwoch, 10. Juni gibt es eine Vorführung von "Soul Kitchen" von Fatih Akin im Autokino 2 - mit Filmemacher Akin und Hauptdarsteller Adam Bousdoukos zu Gast.

Englischsprachiger Trailer zum Kultfilm "Bullitt"

So funktioniert das Autokino Heiligengeistfeld NDR 90,3 - Kulturjournal - 05.06.2020 19:00 Uhr







