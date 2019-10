Stand: 22.10.2019 23:59 Uhr

Die ersten Filme der "Terminator"-Reihe der 80er- und Anfang der 90er-Jahre sind mittlerweile Klassiker. Mit ihnen startete James Cameron seine Karriere als einer der erfolgreichsten Hollywoodregisseure der vergangenen Jahrzehnte und Arnold Schwarzenegger seinen Kultstatus als Actionstar. Jetzt ist Schwarzenegger noch einmal in seiner legendären Rolle zu sehen. "Terminator: Dark Fate".

"Terminator 6: Dark Fate": Filmtrailer 23.10.2019 08:55 Uhr "Terminator 6: Dark Fate" ist kein neuer Klassiker, nur ein atemloses Actionspektakel. Nett ist das nostalgische Wiedersehen mit Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger.







Mehr als dreißig Jahre sind vergangen, seit die junge Sarah Connor die Welt vor dem Angriff der Killermaschinen rettete. Jetzt kommt ein neuer Terminator aus der Zukunft in unsere Gegenwart. Er hat es auf die junge Mexikanerin Dani abgesehen, von deren Schicksal diesmal das Überleben der Menschheit abhängt.

Drei Frauen in wichtigen Positionen

Dani, die mit ihrer Familie ein normales Leben führt, wird mitten in Mexiko City von dem hochentwickelten neuen tödlichen Terminator aufspürt. Unerwartete Hilfe bekommt die junge Frau von zwei Kämpferinnen: der geheimnisvollen Grace, einer Soldatin aus der Zukunft, und von der kampferprobten Sarah Connor (gespielt von Linda Hamilton), der Heldin der ersten "Terminator"-Filme. Das Frauentrio muss sich aber erst miteinander bekannt machen.

Porträt Autor/in: Detlef Wulke Die Karriere des Österreichers Arnold Schwarzenegger (Jahrgang 1947) ist legendär: Er wird Mister Universum, Schauspieler und Gouverneur von Kalifornien.







Der aktuelle Film von Tim Miller ("Deadpool") ignoriert die Handlung der drei anderen Teile und setzt nach "Terminator 2: Tag der Abrechnung" ein, der als einer der besten Actionfilme aller Zeiten gilt. Der damalige Regisseur James Cameron schrieb jetzt zumindest das Drehbuch und produzierte den Film. Und auch sein Star Arnold Schwarzenegger wurde reaktiviert.

Schwarzenegger und Hamilton erneut in Paraderollen

Der deutlich in die Jahre gekommene Terminator von einst konnte seine Programmierung löschen. Er lebt inzwischen mit Familie in einem einsamen Waldhaus in der amerikanischen Provinz. Der pensionierte Terminator trägt Bart und Holzfällerhemd. Vor der Tür wehen die amerikanischen "Stars and Stripes", im Keller wartet eine beachtliche Waffensammlung auf ihren Einsatz. "Das ist Texas", brummt Schwarzenegger mit stoischer Miene. Doch diese ironischen Momente sind leider viel zu selten.

Handlung in Zeiten von Industrierobotern nicht mehr visionär

Nach einer beschaulichen Pause geht der ohrenbetäubende Kampf gegen den neuen Terminator erst richtig los. Dabei nimmt die perfide Killermaschine (gespielt von Gabriel Luna) immer wieder menschliche Gestalt an.

Ein Faible für großkalibrige Waffen und scheppernde Blechteile sollte der Zuschauer bei den ausgedehnten Actionsequenzen schon mitbringen. So revolutionär wie damals sind die Spezialeffekte diesmal allerdings nicht. Auch die Machtergreifung der Maschinen wirkt heute in Zeiten von Industrierobotern und künstlicher Intelligenz nicht mehr so visionär. Und ein so schöner Dreh, wie in Teil zwei, als sich die böse Maschine zum positiven Helden wandelte, fehlt auch. Das ist kein neuer Klassiker, nur ein atemloses Actionspektakel und nostalgisches Wiedersehen mit Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger.

Terminator 6: Dark Fate Genre: Action Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis Regie: Tim Miller Länge: 129 Min. FSK: ab 16 Jahre Kinostart: 24. Oktober 2019

