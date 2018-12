Stand: 19.12.2018 12:04 Uhr

"Tatortreiniger" - Heute läuft die letzte Folge

Seit dem 11. Dezember ist bekannt, dass es keine weiteren Folgen der Kultserie "Der Tatortreiniger" geben wird. Hauptdarsteller Bjarne Mädel hat die Figur Heiko Schotte alias Schotty sieben Jahre lang gespielt. Nun ist es vorbei mit dem Wegputzen unschöner Hinterlassenschaften. Zum Abschied der Serie widmet das NDR Fernsehen Schotty besondere Aufmerksamkeit: An zwei Abenden gibt es insgesamt 13 Wiederholungen alter Folgen - und vier brandneue. Von diesen sind "Currywurst", "Rebellen" und "Der Kopf" schon jetzt online verfügbar. Die letzte Folge "Einunddreißig" läuft heute Abend im NDR Fernsehen. Ab morgen, 8 Uhr, ist die Folge auch online zu sehen.

29:33 Der Tatortreiniger Der Kopf Der Tatortreiniger 29:39 Der Tatortreiniger Rebellen Der Tatortreiniger 30:05 Der Tatortreiniger Currywurst Der Tatortreiniger 30:06 Der Tatortreiniger Wattolümpiade Der Tatortreiniger 30:01 Der Tatortreiniger Anbieterwechsel Der Tatortreiniger 28:00 Der Tatortreiniger Carpe diem Der Tatortreiniger 25:55 Der Tatortreiniger Ja, ich will Der Tatortreiniger 31:00 Der Tatortreiniger Pfirsichmelba Der Tatortreiniger

Neben Bjarne Mädel spielen in den Abschieds-Folgen unter anderem Florian Lukas, Olli Schulz und Anneke Kim Sarnau sowie Charly Hübner. Hier finden Sie alle Sendetermine im NDR Fernsehen sowie die Zeiträume, in denen die Folgen in der NDR Mediathek zum Abruf bereitstehen werden:

Drehbuch-Autorin möchte nicht weitermachen

Der Grund für das Aus der Kultserie: Drehbuch-Autorin Ingrid Lausund, die von Anfang an unter ihrem Pseudonym Mizzi Meyer alle Folgen für die Serie geschrieben hat, möchte nicht weitermachen: "Mizzi Meyer hat einen sehr hohen Anspruch an ihre Texte und an sich selbst", erklärt Mädel. "Sie will immer wieder überraschen, etwas Neues finden. Sie hat gemerkt, dass sie immer mehr Zeit braucht, um für sich gültige Geschichten zu erfinden, dass irgendwann der Zeitaufwand nicht mehr in Relation steht zu dem, was dabei herauskommt." Auch andere Mitglieder des Teams fürchteten, sich nach mehr als 30 Folgen zu wiederholen.

Bildergalerie 8 Bilder Der Tatortreiniger: Die letzten vier Folgen "Currywurst", "Rebellen", "Der Kopf", "Einunddreißig" - in den letzten vier Folgen von Der Tatortreiniger erfährt Heiko "Schotty" Schotte wieder mal, wie relativ Realität doch sein kann. Bildergalerie

Die letzten Folgen: Schotty verlässt uns Der Tatortreiniger - 18.12.2018 22:00 Uhr Schluss mit dem Wegputzen unschöner Hinterlassenschaften. Die Abschiedsrunde des Tatortreinigers endet am 18. und 19. Dezember - dann kommen die vier letzten neuen Folgen.







4,58 bei 59 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Der Tatortreiniger | 19.12.2018 | 22:30 Uhr