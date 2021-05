Wie Schwerin bei der DEFA im Film zu Hamburg wurde Stand: 07.05.2021 09:00 Uhr Viele DEFA-Filme, die in Hamburg oder Kiel spielten, wurden in ostdeutschen Städten gedreht. So wurden am Filmset Rostock und Schwerin zu Hamburg oder Wismar zu Kiel. Teil 2 der DEFA-Jubiläumsreihe: Drehorte im Norden der DDR.

von Axel Seitz

Die DEFA wurde am 17. Mai vor 75 Jahren gegründet. Sie drehte zwischen 1946 und 1992 rund 730 Spielfilme, davon auch zahlreiche im Norden der damaligen DDR. Hafenstädte wie Wismar und Rostock wurden immer wieder gern genutzt - für Handlungen, die eigentlich in Hamburg oder Kiel spielten. Natürlich wurde im Norden gedreht, wenn es um Künstler wie Ernst Barlach in Güstrow oder Hans Fallada bei Feldberg ging, aber eben auch bei Gegenwartsgeschichten, die zwischen Ostseeküste und Mecklenburger Seenplatte angesiedelt waren. Axel Seitz mit einem kleinen Überblick:

Das ist Vera, 13 Jahre alt, ein kluges und tüchtiges Mädchen. Sie geht in die Schule, alles, was sie sieht ist ganz neu für sie. Sie ist nämlich erst gestern Abend, als es schon dunkel war, mit ihrer Mutter in diese Stadt gekommen. Und nun geht Vera das erste Mal durch die fremde Stadt. Dialog aus "Die Störenfriede"

Diese fremde Stadt ist Schwerin - und der Film "Die Störenfriede" von 1953 war erst der dritte Farbfilm der DEFA und der erste Kinderfarbfilm. Der damalige Intendant des Mecklenburgischen Staatstheaters, Edgar Bennert, übernahm die Rolle eines Schullehrers. Jahrzehnte später ist "Die Störenfriede" ein wunderbares Zeitdokument: Schwerin mit Dom, Markt und Pfaffenteich - hier ist eine weitgehend vom Krieg verschont gebliebene Stadt Anfang der 1950er-Jahre im Bild.

Um 1865 schrieb Wilhelm Rabe die Erzählung "Die Gänse von Bützow" mit der Zeile "Lasst mir die Gänse in Ruhe, ihre Vorfahren haben durch ihr Gezeter schon den Römern das Leben gerettet." Rund 120 Jahre später verfilmte die DEFA die Erzählung, die Ende des 18. Jahrhunderts im Herzogtum Mecklenburg-Schwerin spielt, mit Rolf Hoppe in der Hauptrolle.

Was spricht man Neues in der Stadt? Hat er keine Äußerungen vernommen bezüglich des Gänseerlasses. Wir müssen ein Exempel statuieren wider des französischen Zeitgeist. Aber ich werde hart bleiben, eisenhart. Und hinfort alle meine Kraft ausschließlich dem Herzogtum widmen, unserem geliebten Mecklenburg. "Die Gänse von Bützow"

Ralf Kirsten dreht über Ernst Barlach

Östlich von Bützow - in Güstrow - drehte Mitte der 1960er-Jahre der Regisseur Ralf Kirsten einen Film über den Bildhauer Ernst Barlach: "Der verlorene Engel" beschreibt einen Tag im August 1937, nachdem die Figur "Der Schwebende" aus dem Güstrower Dom als sogenannte entartete Kunst entfernt wurde:

- Und der Engel? Er war gedacht für alle im Krieg Gefallenen.

- Es sterben schon wieder Menschen. Jeden Tag, geprügelt, gefoltert.

- Ich weiß, der Krieg hat schon begonnen, der Engel war ihnen im Wege. Dialog aus "Der verlorene Engel"

So wie der Engel den Nazis im Wege war, stand der DEFA-Film "Der verlorene Engel" den SED-Oberen im Weg, weil sie in ihm Parallelen zur DDR-Gesellschaft sahen. Zunächst wurde "Der verlorenen Engel" 1966 verboten, fünf Jahre später kam er - gekürzt - doch noch in die Kinos.

DEFA näherte sich Hans Fallada

Ein anderer Künstler, dem sich die DEFA näherte, war Hans Fallada. 1987 drehte Roland Gräf in Carwitz und an der Feldberger Seenplatte "Fallada - Letztes Kapitel" mit Jutta Wachowiak und Jörg Gudzuhn in den Hauptrollen als Ehepaar Fallada.

Musikfilm "Heißer Sommer" mit Chris Doerk und Frank Schöbel

Ein gern genommenes Motiv bei Dreharbeiten war die Ostseeküste. So entstand Ende der 1960er-Jahre unter anderem auf Rügen der Musikfilm "Heißer Sommer" mit den Schlagersängern Chris Doerk und Frank Schöbel.

Rostock wird zu Kiel, Schwerin zu Hamburg

Wenn es um historische Stoffe der Arbeiter- und Kommunistenbewegung ging, dann wurde Rostock auch gern mal zu Kiel, wie 1958 in "Das Lied der Matrosen" über den Matrosenaufstand an der Förde.

Ernst Thälmann kam gleich zweimal nach Schwerin: 1954 wurde für "Aus meiner Kindheit" der Schweriner zum Hamburger Markt, hier ging es um Erinnerungen des jugendlichen Ernst Thälmann. Als Kommunistenführer organisierte er dann im DEFA-Film "Ernst Thälmann - Sohn seiner Klasse" von 1954 in der Schweriner Altstadt den Hamburger Aufstand von 1923.

Günther Simon spielt Ernst Thälmann in einer der bedeutendsten Propaganda-Produktionen der DEFA. Der Zweiteiler unter der Regie von Kurt Maetzig scherte sich wenig um historische Fakten, sondern schrieb einen Teil der deutschen Geschichte im Sinne der SED gewaltig um.

Was wo gedreht wurde damals im Norden der DDR und heute in Mecklenburg-Vorpommern: Darüber klärt auch das Buch "Stilles Land und großes Kino" auf. Es ist im Hinstorff-Verlag erschienen und kostet 16,99 Euro.

Links Filme in der ARD Mediathek zu 75 Jahren DEFA

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Kunstkaten | 16.05.2021 | 19:00 Uhr