40 Jahre Aids - und berühmte Kinofilme über die Krankheit

von Walli Müller

Am Anfang war da diese undefinierbare neue Krankheit, an der plötzlich Menschen starben, ohne zu wissen, was da mit ihnen passiert war. Vor 40 Jahren - 1982 - gab die WHO ihr dann einen Namen: AIDS - "Acquired Immune Deficiency Syndrome", zu Deutsch: "Erworbenes Immunschwächesyndrom". Und ein Jahr später wusste man dann auch, dass sie durch ein sexuell übertragbares Virus ausgelöst wird. Die Stigmatisierung, die von Anfang an mit dieser Krankheit einherging, wurde seitdem immer wieder in Filmen thematisiert - auch Oscar-prämierten. Ein Blick zurück auf 40 Jahre AIDS im Film.

Der Erste, der in Deutschland den Umgang mit der Krankheit zum Film-Thema macht, ist Mitte der 80er Rosa von Praunheim. In seiner schwarzen Komödie "Ein Virus kennt keine Moral" werden alle HIV-Positiven auf Helgoland kaserniert. Ein schrilles Nischen-Werk. Um die breite Masse zu erreichen, braucht es schon großes Hollywooddrama.

Oscar für Tom Hanks als AIDS-kranker Homosexueller in "Philadelphia"

Ein straighter Publikums-Liebling wie Tom Hanks, der im noch sehr homophoben Klima der Zeit einen AIDS-kranken Homosexuellen spielt - das ist 1993 mutig. In "Philadelphia" von Jonathan Demme zieht er als junger Anwalt vor Gericht gegen seine Entlassung aus fadenscheinigen Gründen.

- Hatten Sie nicht die Pflicht, Ihrem Arbeitgeber zu sagen, dass Sie an dieser gefürchteten tödlichen, ansteckenden Krankheit leiden?

- Darum geht es nicht! Bis zu meiner Entlassung habe ich meine Mandanten konsequent, gründlich und absolut exzellent vertreten. Wenn sie mich nicht gefeuert hätten, würde ich das heute immer noch tun.“ Denzel Washington und Tom Hanks in "Philadelphia"

Der Film spiegelt die vorurteilsbehaftete Sicht auf die Krankheit damals - als "Strafe Gottes" für Homosexuelle und Drogensüchtige - und die irrationalen Ängste im Umgang mit den Betroffenen. So gerät der Kanzleichef im Film in Panik. Sein Mitarbeiter Andrew Beckett (Tom Hanks) ist für ihn eine Gefahr: "Andy Beckett hat AIDS in unsere Büros eingeschleust! In unsere Toilettenräume!"

"Philadelphia" hat in den 90er-Jahren viele Menschen bewegt. Für seine Rolle erhielt Tom Hanks einen Oscar als bester Hauptdarsteller - den er unter anderem seinem Co-Star Antonio Banderas widmete, der im Film seinen Lebenspartner spielt.

"Philadelphia" entspricht nicht mehr dem Stand der Wissenschaft

Heute aber sollte man den Film mit einem Warnhinweis versehen, findet Mario Carlo Stara-Flohr von der AIDS-Hilfe Bremen: "Wir stellen fest, immer wenn dieser Film im Fernsehen lief, dann klingeln bei uns die Telefone heiß. Wir haben teilweise wirklich viele Anfragen, die sich auf Dinge beziehen, die mit der heutigen Zeit nichts mehr zu tun haben." Die Situation habe sich medizinisch komplett gedreht, so Stara-Flohr. "Wir reden nicht mehr von einer tödlichen Erkrankung, wir reden von einer gut behandelbaren chronischen Infektion, an der niemand mehr sterben muss - wenn die Behandlungsmöglichkeiten da sind." Aktuell gibt es in Deutschland nicht mehr viele Neu-Infektionen mit HIV und so gut wie keine AIDS-Ausbrüche mehr.

"Dallas Buyers Club" erhöhte Sichtbarkeit der Krankheit AIDS

Filme zum Thema sind also nur noch historisch interessant. Wie "Dallas Buyers Club" mit Matthew McConaughey, der als texanischer Cowboy mit der Diagnose konfrontiert wird.

- Ihre Tests waren positiv auf HIV.

- Ist ne Verarsche stimmt’s? Ich bin keine Schwuchtel, Sie blöder Wichser! Sehen Sie mich an, was sehen Sie? Das gottverdammte Rodeo, das sehen Sie. Dialog mit (M. McConaughey in "Dallas Buyers Club"



Stara-Flohr erklärt: "Es war auf jeden Fall wichtig, dass da eine Sichtbarkeit stattfand. Man hatte es in die Schmuddelecke gedrängt, und es war wichtig, es da auch rauszuholen." Was sich nicht geändert habe, sei die Stigmatisierung der Betroffenen. "Da sind wir zum großen Teil noch auf dem Stand der 80er und 90er. Und wir merken, dass diese Vorurteile, die in den Filmen wirklich gut dargestellt werden, dass es heutzutage oft vom Denken nicht anders ist."

Auch in Südafrika, wo das HIV-Virus bis heute stark verbreitet ist, wurde die Krankheit lange totgeschwiegen, weil sie als "Fluch" galt. Im Drama "Geliebtes Leben" von 2011 muss die 13jährige Chanda mit ansehen, wie ihre Mutter dahinsiecht. Und keiner sagt ihr, woran. Der deutsch-südafrikanische Regisseur Oliver Schmitz verpackte in seinem Film eine klare Botschaft: AIDS muss in Südafrika enttabuisiert werden. Und ein bisschen konnte er tatsächlich dazu beitragen.

"Der Film wurde gezeigt in Südafrika. Natürlich keinem Massenpublikum. Aber er wurde auch sehr diskutiert", erzählt Regisseur Schmitz. "Seine wunderbare junge Hauptdarstellerin, die jetzt erwachsen sei, habe damals sehr artikuliert über den Film gesprochen. "Das hat auch eine gute Wirkung gebracht." Sein positives Fazit heute lautet. "Ich denke, es wird offener darüber gesprochen. Ich finde die junge Generation in Südafrika eigentlich sehr dynamisch und aufgeklärt. Es ist auf jeden Fall positiver, als vor zehn Jahren."

Und dann sind da noch die Filme über Idole, die an AIDS starben - wie der Pianist Liberace oder Queen-Sänger Freddie Mercury.

- Ich habe es.

- Hast was?

- AIDS. Und fürs Erste sagen wir es keinem, okay? Das bleibt unter uns. Dialog aus "Bohemian Rhapsody"

Dass die Band es so persönlich von ihm erfahren hat, ist nur Drehbuchphantasie in "Bohemian Rhapsody". Vor der Öffentlichkeit hielt Mercury die Krankheit bis einen Tag vor seinem Tod 1991 geheim. Um zu verstehen, warum, muss man sich dann wiederum nur "Philadelphia" anschauen.

