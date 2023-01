Sam Mendes über Magie und Vorbereitung von "1917" Stand: 07.02.2020 11:18 Uhr Das Kriegsdrama 1917 des Briten Sam Mendes erhielt 2020 Golden Globes in den Kategorien "Bestes Drama" und "Beste Regie" und war zehn Mal für einen Academy Award nominiert.

NDR Kultur Autorin Bettina Aust hat den Briten getroffen und mit ihm über seinen Film gesprochen. Zunächst öffnet Sam Mendes das Fenster. Ihm ist warm in seinem dunklen Rollkragenpullover, der am Bauch etwas spannt. Das Multi-Regie-Talent hat für die Bühne Stücke wie Shakespeares "King Lear" inszeniert - und für das Kino so unterschiedliche Filme wie "American Beauty" und die James-Bond-Abenteuer "Spectre" und "Skyfall".

Sam Mendes' Großvater litt unter Kriegstrauma

Nun also "1917" - ein Drama um zwei junge Soldaten im Ersten Weltkrieg. Ein persönliches Thema für Mendes, dessen Großvater durch diesen Krieg traumatisiert war: "Als ich ein Kind war, hat sich mein Großvater ständig obsessiv die Hände gewaschen. Ich lachte darüber und fragte meinen Vater: 'Warum macht er das?' Er sagte: 'Er spürt immer noch den Schlamm aus den Schützengräben, den er nicht abwaschen kann.'"

Die Kriegsgeschichten, die ihm der Großvater erzählte, haben Mendes nachhaltig beeindruckt. "Es ist kein Film über meinen Großvater, aber er existiert wegen ihm. Er hat uns Geschichten erzählt, die ich nie vergessen habe und die mich bis heute beschäftigen. So sehr, dass ich etwas daraus machen musste", so Mendes.

"1917": Ein bisschen Magie und viel Vorbereitung

Sein Kriegsdrama sieht so aus, als sei es in einer einzigen Einstellung gedreht. Auf die Frage, wie ihm das gelungen sei, antwortet Sam Mendes mit britischem Understatement: "You know, a little bit of magic, a lot of preparations." Es sei ein bisschen Magie und sehr viel Vorbereitung gewesen, sagt Mendes. Und die bestand vor allem darin, dass die Anschlüsse der einzelnen Sequenzen bis auf den Zentimeter genau stimmen mussten.

Das heißt, für jede neue Sequenz wurde das Schlussbild der vorherigen exakt nachgestellt. Die Schauspieler mussten in genau derselben Position stehen, auch die Wetterverhältnisse mussten stimmen. Die Einstellungen waren möglichst lang, mit einem Minimum an Schnitten: "Es gibt nicht viele. Es sind sehr lange Takes. Der längste ist elf Minuten lang, alle anderen neun, zehn oder acht."

Mendes will Publikum ins Geschehen einbinden

Damit will Mendes den Zuschauer in das Geschehen einbinden. "Wenn die Geschichte emotional nicht funktioniert, oder die Erzählstruktur, ist es völlig egal, wie aufwendig du drehst, dann ist es nur eine stilistische Übung. Ich wollte für den Zuschauer eine emotionale Reise kreieren, die auf verschiedenen Ebenen funktioniert."

Mendes' Inszenierungen sind oft preisverdächtig. Sein Kino-Debüt "American Beauty" wurde mit fünf Oscars ausgezeichnet. Für "Zeiten des Aufruhrs" erhielt seine damalige Frau Kate Winslet einen Golden Globe als beste Schauspielerin. Preise seien wichtig, zeigt sich der Regisseur überzeugt, besonders für Filme wie "1917". Und sagt: "Ich möchte, dass die Zuschauer meinen Film im Kino sehen." Sie dazu zu bewegen, sei nicht einfach - ohne Stars in den Hauptrollen. Deswegen brauche man jede nur mögliche Hilfe, so Mendes. "Nominierungen und Preise gehören dazu, um Aufmerksamkeit zu erregen."

