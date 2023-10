100 Jahre Disney: Mickey Mouse hat ostfriesische Wurzeln Stand: 16.10.2023 11:53 Uhr Am 16. Oktober 1923 gründete Walt Disney die Walt Disney Company. Der Durchbruch kam mit Mickey Mouse. Und diese Maus hat Wurzeln in Ostfriesland, die in der Krummhörn bei Emden zu finden ist.

von Frank Jakobs

Eine Frau mit kariertem Rock, beigefarbener Jacke, Strohhut und Handtäschchen mit gesticktem Blumenmuster wühlt in ihrem alten Reisekoffer. Darin sind Fotos und Gegenstände aus alten Zeiten. Es ist die Pastorenfrau Bloempott. Eine schrullige Gestalt - und garstig noch dazu. Sie ist Teil einer szenischen Erzählung im Ostfriesischen Landesmuseum in Emden über die Auswanderergeschichten Ostfrieslands. Gespielt wird sie von der Künstlerin und Schauspielerin Kriso ten Doornkaat. Und diese Frau Bloempott will weg - für immer. Doch weil sie den Bus verpasst hat und sich die Zeit vertreiben will, erzählt sie wildfremden Leuten, die wie andere vor ihr auch aus Ostfriesland abgehauen sind, um das Glück in Amerika zu suchen.

Eert Ubben Iwwerks wanderte 1869 nach Amerika aus

Unter den Auswanderern im Jahre 1869: Ub Iwwerks aus Uttum in der Krummhörn. Aber wer ist dieser Mann? In der reformierten Kirche im Dort Uttum gibt es eine Antwort. Dort steht ein Taufbecken aus Bronze mit Heiligenbildern darauf, so Adalbert Janssen. Er ist Kirchenführer in dem ostfriesischen Dorf. "Diese Taufe steht schon seit einigen hundert Jahren hier und wir nehmen an, dass der Herr Iwwerks, der nach Amerika ausgewandert ist, hier in diesem Becken getauft wurde", sagt Janssen. Dafür gibt auch einen Beweis. Im Familienbuch der Kirchengemeinde Uttum steht auf der Seite mit dem Jahr 1855: "Eert Ubben Iwwerks. 1855 hier geboren und 1855 auch hier getauft und das war nun der Vater von dem berühmten Zeichner Iwerks", erklärt Janssen.

Sohn wird 1901 in Missouri geboren und nennt sich Ub Iwerks

Das steht auch in dem Familienbuch. Der berühmte Zeichner wird 1901 in Kansas City, Missouri geboren als Ubbe Erts Iwwerks. Er selbst nennt sich Ub Iwerks und trifft 18 Jahre später auf Walter Elias Disney. Die beiden arbeiteten in Kansas City als Illustratoren für eine Werbeagentur. Walter Disney eröffnet 1923 in Hollywood gemeinsam mit seinem Bruder Roy ein eigenes Studio und holt seinen früheren Kollegen Ub Iwerks in die Walt Disney Company. Das weiß auch die grantige Frau Bloempott. „Die ersten Walt Disney Filme hat Iwerks konzipiert und gezeichnet. Er galt als der schnellste Trickfilmzeichner überhaupt. Für den Kurzfilm „Plane Crazy, verrücktes Flugzeug, dafür hat er nur zwei Wochen gebraucht und man muss bedenken man braucht 8 Zeichnungen pro Sekunde das sind zirka 700 Stück am Tag.“

Ub Iwerks gilt als Erfinder der Mickey Mouse

Ub Iwerks gilt als Erfinder von Mickey Mouse. In dem Stummfilm "Plane Crazy" taucht die Figur bereits auf. Richtig bekannt wird die Maus aber mit dem Film "Steamboot Willie", den Walt Disney mit Musik und Geräuschen versieht.

Ub Iwerks entwickelt auch neue visuelle Effekte und Verfahren. So wie die Multiplan-Kamera, die in Zeichentrickfilmen dreidimensionale Hintergründe erzeugt. Auch bei Hitchcocks Klassiker "Die Vögel" ist Ub Iwerks als Berater für Spezialeffekte tätig. Für seine technischen Errungenschaften wird er zwei Mal mit dem Oscar ausgezeichnet. Dass Ub Iwerks und damit auch Mickey Mouse ostfriesische Wurzeln hat, daran erinnert der Kulturverein Ländliche Akademie Krummhörn mit ihrer szenischen Erzählung. Mehrmals im Jahr finden diese statt. Aber nur solange die garstige Frau Bloempott auch weiterhin regelmäßig ihren Bus verpasst.

